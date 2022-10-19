懷孕卻被另一半懷疑出軌，好心情全毀了，一名女網友在老公去教召兩個禮拜期間覺得疲累、嗜睡，於是在老公回家隔天驗孕，驚訝發現自己懷孕了非常高興，但老公卻一臉錯愕，這麼剛好教召回來就懷孕，懷疑老婆出軌，肚裡的孩子不是他的親生骨肉。

這名女網友日前在Dcard發文，目前已經懷孕33周，是她與老公結婚滿兩周年最棒的禮物，原本感到無比幸福，起初兩人都沒發現異狀，直到老公今年3月19日至4月1日去教召，發現變得嗜睡，覺得不對勁，因此等老公教召回來後一起驗孕，才知道懷孕了。

原PO說，懷孕期間孕吐嚴重，但老公都很體貼、包容她，所以覺得這一切都是值得的。不料有一天兩人聊天時她問「知道懷孕當下你什麼感覺呀？」老公竟回「其實有點錯愕，因為剛教召回來……，我知道妳很乖，可是剛回來就說懷孕，難免會多想」。

原PO聽到老公這番話當下晴天霹靂、強忍淚水，因為她根本沒有出軌，為證明自己的清白，她提議去做親子鑑定，但老公卻多次說不用，而這種話題她也不敢跟閨蜜訴苦，只能躲在房間默默摸肚子流淚，最後是醫師算出受孕日，老公才放心。

然而文章曝光後，網友們都怒了，紛紛留言：「一點小受傷？我覺得這是好嚴重的污衊」、「跟妳先生說，不是一做完隔天就懷孕的」、「天啊！這老公的智商」、「不知道的還以為教召好幾個月」，還有人建議「他有懷疑，妳就一定要去驗，讓他一輩子對這件事內疚，好過一輩子懷疑妳」。