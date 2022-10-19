新北市政府消防局搜救犬隊於111年10月11日至18日參加內政部消防署辦理IRO國際評量檢測，共計有1隻搜救犬通過中級認證、3隻搜救犬通過初級認證，其中領犬員賴冠潔帶領搜救犬木蘭（Mulan）第一階段成績以272最高分技壓群雄，第二階段測驗成績也得到G評價(240分)以上的中級搜救犬認證，依照IRO規則可優先取得高級搜救犬認證(RHT-B)考試資格，有效強化及提升新北搜救犬執行國內、外重大災害的搜救能力。

領犬員賴冠潔帶領搜救犬木蘭（Mulan）第一階段成績以272最高分技壓群雄。(新北消防局提供)

領犬員賴冠潔帶領搜救犬木蘭（Mulan）第一階段成績以272最高分技壓群雄。(新北消防局提供)

內政部消防署於今年度邀請國際IRO日本籍裁判官澤田和裕先生辦理「111年度全國災害搜救犬IRO國際評量檢測及災害搜救犬領犬員調整進階訓練」，考試評量項目有「服從暨敏捷」及「瓦礫堆搜索」等，並依能力分為初級（V級）、中級（A級）及高級（B級）等3個等級，此次全國搜救犬共計53支隊伍參賽，測驗領犬員帶領犬隻、規劃現場搜索計畫能力、檢測犬隻在黑暗中、瓦礫堆搜索中的服從性及穩定性。

新北消防局共計有1隻搜救犬通過中級認證、3隻搜救犬通過初級認證。(新北消防局提供)

經檢測評量通過中級及高級認證的犬隻，即具備國際級的作業水準與素質，成為正式的搜救犬投入搜救的行列，此次新北市政府消防局搜救犬表現亮眼，由領犬員吳惟逸與犬隻Aqua、陳柏村與犬隻Mango及魏哲甫與犬隻Snow通過RHT-V(初級)，領犬員賴冠潔帶領Mulan通過RHT-A(中級) ，其優異表現，依照IRO規則連續兩次評測達到國際RHT-A(中級) 的G評價標準，可提早1年取得高級搜犬認證資格，辛苦終有代價，對於投入訓練災害搜救犬之領犬員無疑是最好的鼓勵。

新北市政府消防局局長黃德清表示搜救犬在災害現場執行搜救任務時，除了本身靈敏嗅覺與敏捷的素質外，靠著就是領犬員與搜救犬平時專業的訓練以及密不可分的照顧，雙方建立起良好的默契與合作關係，於災害現場執行各項救災及搜救的任務，第一時間搶救人命，以守護市民的安全。