許淑華接受熱情款待，不忘向居民道謝致意。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

「清境長街宴」在博望新村登場，大家坐在240公尺長桌前傳遞佳餚、閒話家常，氣氛熱絡融洽。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華認為南投縣是多元族群文化交融的城市。（許淑華競辦提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華與當地居民跳舞、吃滇緬傳統美食同樂。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣仁愛鄉在博望新村舉辦「清境長街宴」登場，國民黨南投縣長候選人許淑華與當地居民跳舞、吃滇緬傳統美食同樂，大家坐在240公尺長桌前傳遞佳餚、閒話家常，氣氛熱絡融洽，許淑華接受熱情款待，她說：「南投是多元族群文化交融的城市，我們有很多極富特色、深具潛力的文化活動，將南投觀光推向國際舞台。」

「清境長街宴」源於哈尼族的長龍宴，類似台灣民間辦桌文化，由清境社區發展協會承辦，在博望、定遠、壽亭等三個眷村輪流舉行，今年在博望新村擺240尺長的長桌，由當地居民擺滿豐盛佳餚，宴請親朋好友，也為28、29日即將登場的「清境火把節」暖身。

許淑華與眷村居民一起跳舞同樂，大家坐在240公尺長桌前傳遞佳餚、閒話家常，仁愛鄉長張子孝等人展現熱情，不斷幫她夾菜，催促她多吃一點，氣氛熱絡融洽，許淑華也不忘向居民道謝致意。

許淑華表示，清境火把節具薪火相傳、感念祖先等意涵，從雲南流傳到清境，居民高舉火把，祈求照天祈年、除穢求吉，也象徵部落團結齊心，南投縣是一個多元族群文化交融的城市，有很多極富地方特色、深具國際發展潛力的文化觀光活動。

許淑華說，未來她若當選縣長，要將火把節納入南投七大觀光軸線—合歡星空軸，持續推動仁愛多元族群文化特色，從文化慶典、藝術、傳統美食等，促進地方團結合作，帶動產業繁榮。