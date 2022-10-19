董氏基金會表示，電子煙是新興煙品，恐對青少年造成5大侵害。（董氏基金會提供）

啦啦隊女神林襄最近一張路邊吸電子煙照片曝光後，隨後被網友發現曾在社群平台表示自己不吸菸、只使用電子煙，還說「電子煙應該不算菸吧？」有網友認為她欺騙大眾，也有人力挺「可能是對菸的認知不同」。專家指出，電子煙對於年輕族群造成5大危害，不僅會嚴重影響腦部發育，還會加速尼古丁成癮，不可忽視！

董氏基金會近來接到20多位學生家長來電急問「我的孩子吸電子煙怎麼辦？」「他說這不是吸菸，只是補充維生素C！」高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑指出，菸商針對年輕人行銷電子煙，讓年輕人誤以為電子煙只是「可以吸的果汁汽水」或「維他命棒」，許多年輕人因此認為吸電子煙很無害，但其實9成以上的電子煙內含有高濃度尼古丁、丙二醇、植物甘油與調味劑。

薛光傑進一步說明，這些化學合成的物質，即使部分核准為「食用」等級，並不表示可用於「吸入」，就像是牛奶可以喝，但若吸入肺部，後果不堪設想；更遑論電子煙還含有大量化學物質，對呼吸道、心血管等器官都會造成危害。

羅東聖母醫院副院長賴志冠歸納出年輕人吸電子煙的5大危害。首先是加速尼古丁成癮，由於許多電子煙液含有高濃度尼古丁鹽，作用更強、濃度更高、吸收更快，因此更容易上癮，一旦停用會產生戒斷症狀，變得焦慮、易怒、坐立難安、注意力無法集中。

第二，由於人腦發育到25歲才會完備，電子煙會嚴重影響青少年腦部發育，包括注意力、學習、情緒、衝動控制，甚至大腦的永久傷害。第三，電子煙會提高哮喘、肺部發炎等疾病發作機率，如美國先前爆發的電子煙相關肺傷害（EVALI）。

第四，不吸菸的青少年使用電子煙後，未來吸菸風險增加為8倍之多。最後是物質濫用問題，使用過電子煙的青少年，未來吸食大麻的風險增加為3.5倍，甚至成為酒精、成癮藥物等雙重或多重物質濫用者。

台大醫院家醫部醫師郭斐然提醒，由於目前還沒有真正戒除電子煙的醫學方法，只能依據戒菸的「3不3要」原則－不要留菸、不要買菸、不要伸手菸；要吃口香糖、要多喝水、要多運動。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘建議，家長可多注意孩子是否出現異狀，例如身上出現無法解釋的甜味或水果味，經常感覺頭痛、頭暈、噁心、容易氣喘吁吁，變得喜怒無常、容易焦慮、有衝動行為，或是出現來路不明的電池、充電器，以及使用過的煙彈、類似插入式電玩的裝置等。

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