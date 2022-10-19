現場特別展示參賽禮與完賽禮。（洪靖宜攝）

高捷公司首次以自有IP角色「蜜柑站長」舉行首場歡樂路跑。（洪靖宜攝）

高雄輕軌近期龍貓隧道爆紅，而穿梭其中的蜜柑號更是大家追焦拍攝的對象，高捷公司延續這股熱潮，結合大眾運輸、運動與觀光三大元素，推出「2022高雄捷運蜜柑站長耶誕路跑」，規劃2公里寵物組、4公里歡樂組、10公里路跑組，這是高捷公司首次以自有IP角色「蜜柑站長」舉行主題式路跑活動，有賽事限定的蜜柑站長紀念T恤、特製旋轉獎牌、紀念毛巾等，都是主題路跑初亮相限定商品。

高雄捷運超人氣貓咪站長「蜜柑」模樣可愛，是R22A橋頭糖廠站的站長，高捷公司首次以自有IP角色「蜜柑站長」舉行首場歡樂路跑「2022高雄捷運蜜柑站長耶誕路跑」，於今年聖誕節12月25日登場，並於橋頭糖廠出發。

除提倡運動風氣還結合寵物友善概念，規劃有2公里寵物組、4公里歡樂組、10公里路跑組，活動當天也會有攤位市集、寵物闖關賽、表演活動等。19日舉辦宣傳記者會，現場特別展示設計精美的蜜柑站長主題系列豐富參賽禮與完賽禮，3個組別均可獲得賽事限定的蜜柑站長紀念T恤、特製旋轉獎牌、紀念毛巾、主題口罩以及紀念束口袋，而2公里寵物組加贈實用的寵物涼感巾，10公里路跑組加贈蜜柑站長吊飾娃娃，都是主題路跑初亮相限定商品。

而除了蜜柑站長主題商品之外，活動當日還會加碼舉辦抽獎活動，報名參加本次主題路跑的柑仔蜜跑友，就有機會抽中手機及各式禮券等大獎。即日起於10月31日前完成報名及繳費者，還可以獲得一張超級可愛的蜜柑站長只送不賣限定版一卡通，喜愛蜜柑站長的柑仔蜜們千萬不要錯過。報名費盈餘款將捐贈創世社會福利基金會作為植物人安養經費使用。

高雄市政府觀光局副局長孫春良也到場支持，表示歡迎大家來一場高雄兩天一夜輕旅行，支持這個結合城市觀光與公益運動的蜜柑路跑，一起支持高雄的特色IP。高捷公司總經理王亞洲則說，近年高捷公司跨足動漫及文創產業，戮力經營自有IP角色，加上高市府積極推廣在地文創產業，高捷透過舉辦各式多元活動，吸引年輕人及外縣市遊客造訪高雄，進而帶動運量提升及旅遊觀光與經濟效益，也邁向疫後新生活。