泰雅族人相信祖靈是宇宙主宰，由於祖靈的保佑，族人才能豐收，每此，每年配合時節有著不同的祭儀，為傳承泰雅族傳統文化中最重要的祭拜祖靈儀典，苗栗縣泰安鄉公所將在10月最後一周舉行連續4天的泰雅文化祭儀系列活動，除了傳承傳統以外，也希望讓外地遊客多多了解泰雅文化。
泰安鄉公所表示，泰雅族是台灣前三大原住民族群，族名「Atayal」（Dayan）原意為「勇敢的人」，其基本信仰是祖靈崇拜，泰雅族人相信祖靈（utux）是宇宙的主宰，由於祖靈的庇佑，族人才能得以豐收，因此每年配合時節有著不同的祭儀，這些祭儀中存在著泰雅族的傳統文化，更記載著泰雅族從起源至今的歷史。
泰安鄉長劉美蘭表示，傳統的文化不可被遺忘，需要歷代的傳承才能夠保有泰雅族群的特色，因此，鄉公所特別規畫「榮耀祖靈─泰雅光輝」2022年度泰雅文化祭儀系列活動，希望藉由五大項目：「認識、了解、成長、體驗、競賽」，凝聚全鄉部落族人以及在外地發展的族人一起回到家鄉，慶祝這個盛大文化祭儀活動，同時了解自己家鄉的傳統文化，並希望外來遊客更加認識泰雅文化。
這次泰雅文化祭儀活動連續四天，活動地點位於泰安鄉汶水國小，首先是27日的雪見祈福儀式，和28日的文化聖火傳遞祈福拉開序幕。主活動則是從29日下午盛大揭幕，有多元文化展演、泰雅風味餐、文化傳承儀式─泰雅竹砲、文化聖火遶場、點燃營火、泰雅傳統古調歌謠、泰雅傳統祭儀展演─開墾祭、播種祭、口簧琴、編織、成年禮、文面、狩獵祭、收割、入倉祭、求婚及祖靈祭(瑪后)，由本鄉各村頭目帶領演出，以及陳忻玥等超強卡司的「原力與您同在」星光晚會等。
祭儀第4日則有泰雅傳統技藝競賽，包含泰雅傳統背婚、鋸木與狩獵勇士抓山豬等，可近距離欣賞泰雅勇士們的傳統技藝競賽風采；兩天的活動現場更有串珠、編織、朗應DIY、口簧琴及文面彩繪等泰雅傳統文化技藝DIY體驗活動，以及獎品豐富的摸彩活動等。
時序已入秋季天氣漸趨轉涼，遊客們來到泰安鄉參與文化祭儀活動，不僅可以體驗泰雅族的文化與傳統，亦可欣賞泰安鄉風景、品嚐甜柿、體驗泰雅文化，以及享受泰安知名的溫泉美人湯等，期待每位旅客都能透過旅遊放鬆心情、獲得心靈的滿足，並希望大家有個美好的周休二日假期，「好柿成雙」留下美好而難忘的回憶！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。