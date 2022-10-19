苗栗縣泰安鄉泰雅文化祭儀系列活動將從27日開始，苗栗縣副縣長鄧桂菊與泰安鄉長劉美蘭歡迎大家同來泰安了解泰雅祖靈祭典內函。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉泰雅文化祭儀系列活動將從27日開始，泰安鄉長劉美蘭和泰雅頭目們歡迎大家同來泰安了解祖靈祭典。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉泰雅文化祭儀系列活動將從27日開始。（謝明俊攝）

苗栗縣泰安鄉泰雅文化祭儀19日在縣政府大樓舉辦記者會，泰雅頭目們祭拜祖靈祈求活動順利。（謝明俊攝）

泰雅族人相信祖靈是宇宙主宰，由於祖靈的保佑，族人才能豐收，每此，每年配合時節有著不同的祭儀，為傳承泰雅族傳統文化中最重要的祭拜祖靈儀典，苗栗縣泰安鄉公所將在10月最後一周舉行連續4天的泰雅文化祭儀系列活動，除了傳承傳統以外，也希望讓外地遊客多多了解泰雅文化。

泰安鄉公所表示，泰雅族是台灣前三大原住民族群，族名「Atayal」（Dayan）原意為「勇敢的人」，其基本信仰是祖靈崇拜，泰雅族人相信祖靈（utux）是宇宙的主宰，由於祖靈的庇佑，族人才能得以豐收，因此每年配合時節有著不同的祭儀，這些祭儀中存在著泰雅族的傳統文化，更記載著泰雅族從起源至今的歷史。

泰安鄉長劉美蘭表示，傳統的文化不可被遺忘，需要歷代的傳承才能夠保有泰雅族群的特色，因此，鄉公所特別規畫「榮耀祖靈─泰雅光輝」2022年度泰雅文化祭儀系列活動，希望藉由五大項目：「認識、了解、成長、體驗、競賽」，凝聚全鄉部落族人以及在外地發展的族人一起回到家鄉，慶祝這個盛大文化祭儀活動，同時了解自己家鄉的傳統文化，並希望外來遊客更加認識泰雅文化。

這次泰雅文化祭儀活動連續四天，活動地點位於泰安鄉汶水國小，首先是27日的雪見祈福儀式，和28日的文化聖火傳遞祈福拉開序幕。主活動則是從29日下午盛大揭幕，有多元文化展演、泰雅風味餐、文化傳承儀式─泰雅竹砲、文化聖火遶場、點燃營火、泰雅傳統古調歌謠、泰雅傳統祭儀展演─開墾祭、播種祭、口簧琴、編織、成年禮、文面、狩獵祭、收割、入倉祭、求婚及祖靈祭(瑪后)，由本鄉各村頭目帶領演出，以及陳忻玥等超強卡司的「原力與您同在」星光晚會等。

祭儀第4日則有泰雅傳統技藝競賽，包含泰雅傳統背婚、鋸木與狩獵勇士抓山豬等，可近距離欣賞泰雅勇士們的傳統技藝競賽風采；兩天的活動現場更有串珠、編織、朗應DIY、口簧琴及文面彩繪等泰雅傳統文化技藝DIY體驗活動，以及獎品豐富的摸彩活動等。

時序已入秋季天氣漸趨轉涼，遊客們來到泰安鄉參與文化祭儀活動，不僅可以體驗泰雅族的文化與傳統，亦可欣賞泰安鄉風景、品嚐甜柿、體驗泰雅文化，以及享受泰安知名的溫泉美人湯等，期待每位旅客都能透過旅遊放鬆心情、獲得心靈的滿足，並希望大家有個美好的周休二日假期，「好柿成雙」留下美好而難忘的回憶！