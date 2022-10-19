位於台南後壁的竹新社區，洋香瓜種植範圍面積達400公頃。（張毓翎攝）

台南市後壁區竹新社區近年來致力栽培卡蜜拉品種洋香瓜，吸引不少青年從農，更成立3個產銷班整合小農打團體戰，為提升在地洋香瓜產業知名度，後壁區公所與竹新社區發展協會合作辦理「竹新社區洋香瓜好時節」活動，竹新社區總幹事王振銘說，竹新洋香瓜種植規模大、品質又好，但鮮少人知道，希望透過活動，發揚在地農產特色。

提到嘉南地區的洋香瓜產地，以嘉義及台南七股、北門較為人所熟知，不過，位於台南後壁的竹新社區，洋香瓜種植範圍面積達400公頃，規模也不小，10多年前當地產銷班參加農委會舉辦比賽，還獲評選頒發優良品牌；另外，2008台灣燈會在台南那年，竹新社區的洋香瓜參加評選，更榮獲台南十大伴手禮之一。

「別的地方都在拚，我們社區也不能輸！」王振銘說，近年不少青年返鄉加入農作行列，目前社區內有產銷班共20多人，近年許多地方都努力推銷當地的洋香瓜，因此今年希望透過農村再生計畫補助，辦理「竹新社區洋香瓜好時節」，活動當日安排創意料理教學及品嘗、公益拍賣、農產市集、水果達人解說、舞台表演，以及製作洋香瓜冰淇淋，讓遊客品嘗。

後壁區長黃炳元表示，後壁為台南最大的稻米產區，但轄區內的洋香瓜及芭樂也極具特色，公所這次協助社區籌辦本區第一次的洋香瓜產業文化活動，將於22日上午8點30分在後壁竹圍後昭安宮登場，歡迎各地民眾於本周六活動當日，到後壁吃美味的洋香瓜，也順道至好米季活動看稻田彩繪及逛菁寮老街。