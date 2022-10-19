1名女網友日前被女兒老師通知，女兒的書包裡放了2張金紙，女兒還說「爸爸說這個給我買糖果的」讓老師嚇壞；該女網友則解釋因為女兒最近生病，丈夫拿2張壓轎金跟女兒說，如果女兒乖乖吃藥，土地公說她很乖，就可以去買糖果，結果女兒堅持要把金紙放進書包，還誤會就是要拿金紙買糖果。

該女網友在臉書「爆怨公社」發文，她日前收到女兒的老師傳訊息說，稍早在女兒的書包裡發現「2張金紙」，老師問女兒是自己帶來的嗎？父母知道嗎？女兒則說「爸爸說這個給我買糖果的」，讓老師嚇壞拍照問原PO，原PO才趕緊解釋都是誤會，那2張金紙只是讓女友保平安健康的。

老師發現女兒書包有2張金紙，女兒說「這給我買糖果的」讓老師嚇壞，母親則趕緊解釋原因。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該女網友說因為女兒最近常常生病，丈夫特別拿了2張壓轎金給女兒，如果女兒乖乖吃藥，土地公說她很乖，就可以去買糖果，結果女兒堅持放在書包裡，讓老師看到後嚇壞，「老師看到這個應該嚇死了，還聽我女兒說可以拿去買糖果，整個大傻眼，現在不是農曆七月老師不怕不怕」。

其他網友留言「下個月繳月費的時候老師會非常仔細看你給的錢了」、「爸爸就不能用可愛溫馨一點的方式，縮小折好放好嗎？（換老師要去收驚了）」、「老師可能以為全家都用這個在買東西」、「可以折起來放紅包袋裡面在放書包」、「金色的免緊張，老師是不是因為看到銀色的了」、「老師立馬打開學生檔案 備註：父歿」。