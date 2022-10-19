士林電機看好電動車市場大有可為，與和泰汽車集團合資1.2億元，成立充壩技術服務有限公司，預計11月底上路，正式跨足電動車充電服務領域，初期佈建電動車充電營運（CPO），未來不排除進軍MSP營運。

士電報名參加19日登場的台灣國際智慧能源週，以綠能系統全方位解決方案為主軸，結合太陽能電廠應用、儲能系統、電動車充電樁及電動車動力系統等技術。展出交流及直流電動車充電樁、新能源市場的低壓開關應用、光充儲能系統及變壓器健康預知保養平台等解決方案。

仰德集團副執行長兼士林電機總經理謝漢章表示，士電與轉投資持股10％的起而行，攜手和泰汽車集團合資成立充壩技術服務，資本額1.2億元，士電與起而行合計持股60％、和泰汽車集團旗下和泰汽車及和潤持股40％，預計11月底上路。

漢章指稱，台灣汽車市場年銷售40萬輛，電動車年掛牌1萬多輛，占比還不到5％，充壩未來營運初期布局CP0，未來不排除進軍MSP運營。

士電表示，電動車充電樁搶攻海外市場也有斬獲，2年前，開始出貨至日本與東南亞市場，美國拜登政府對綠電產業提供補助及布建電動車產業，士電近期與美國電動車充電系統商洽談合作，以180KW以上電動車快充充電樁，預計明年第二、三季開始出貨，首批出貨量可望逾百支。