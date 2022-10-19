我國蝴蝶蘭因被發現雜草，輸美貨櫃遭退件。國民黨主席朱立倫今在中常會表示，這不是第一件，近年來鳳梨、釋迦等農產品輸出大陸、外國時，也都被發現有類似問題，但農委會一切政治考量，每次都說大陸與國際對我不友善，一推二五六。

朱立倫說，美國是我蝴蝶蘭輸出最大國，美國退貨導致20幾個貨櫃卡在海上，造成農民重大損失，專業檢疫工作必須要做好，農委會不要把政治凌駕於專業，不需將每件事都當政治力介入。

朱立倫也指出，國民黨副主席夏立言訪中國大陸就是希望海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）續，讓農產品進出口可延續，希望大家回歸專業把防檢做好，把農民損失降最低，讓農產品得重新開放。

不過國民黨秘書長黃健庭分析，之前釋迦被陸方以有介殼蟲為由禁止輸陸，他經管道了解，對岸表示這不是第一次，台東農會也承認，也就是說農民確有處理介殼蟲問題不夠落實，就看對岸有沒有認真查。

黃健庭表示，現在釋迦等農產品已經遭禁，但對岸認為檢疫措施認定是官方對官方的事情，現在偏偏兩岸官方連繫管道中，對岸對我方已經是已讀不回，農民再認真清理介殼蟲，檢疫更落實，問題也沒辦法解決，很難重新恢復輸陸。