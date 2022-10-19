無黨籍基隆市長候選人黃希賢今至桃園拜訪無黨籍桃園市長候選人鄭寶清，2人皆為無黨籍，直呼要面對藍綠夾殺相當辛苦，另也針對各自的政見做交流，盼能讓基隆與桃園都更進步，鄭寶清更向民眾呼籲，人民應該站出來支持真的想替在地服務的人，若一昧挺藍綠，受害的一定是台灣。

鄭寶清表示，他曾在崇右影藝科技大學擔任過4年副校長，對基隆非常了解，認為桃園跟基隆很相似，桃園是空港，而基隆是海港，都有屬於自己的特色。他與黃希賢對於建設、福利等政見一致，2人皆是無黨籍候選人，都要各自面對藍綠夾殺，非常辛苦，但會全力以赴，走該走路、做該做的事，其他交給老天爺做決定。

黃希賢說，自己是海運界船務代理公司董事長，後來曾任國民黨基隆市黨部主委，那時以為可以造福地方，但卻發現黨對於基隆的規畫走了樣，便退黨用無黨籍身分參選基隆市長，期盼從藍綠夾殺中走出一片天，讓人民有更好的選擇。他認為自己與鄭寶清有許多共通點，都盼以城市CEO身分治理城市，更希望未來基隆海港能與桃園空港有合作空間。

鄭寶清直言，中研院前院長李遠哲昔前接受專訪時，提到民進黨沉淪的速度比國民黨還快，甚至開始用網軍治理，更點名副總統賴清德不可能在這種制度中活下來，這些憂心讓大部分的人認同。他認為國家要靠3種力量制衡，分別是政黨的在野力量、媒體的監督力量及人民的力量。

鄭寶清批評，然而現在國民黨太靠中國，媒體都被民進黨掌控，最後就靠人民，如果人民繼續只支持藍綠，不給其他在地人士機會，這最後受害者一定是台灣，呼籲民眾要給真正願意做事的人機會，台灣民主的最後1哩路才能夠完成。

此外，談及民進黨桃園市長候選人鄭運鵬，遭點名立委選輸後就與對岸3大國營電信商洽談生意，大賺人民幣，對此鄭寶清說，鄭運鵬在中國開電信公司，電信、通訊事業在中國都屬於特權壟斷，為什麼可以做這個生意要跟大家說清楚、講明白，這是很大的危險，要求民進黨要對內好好檢討，國安單位也要去調查，抗中保台不是用說的，要實質去做，才能真正保衛台灣的安全。