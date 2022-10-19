由於原物料上漲，觀音第六公墓新建納骨塔工程2度流標，檢討預算後，預計明年6月再次公告招標。（吳進昌提供／蔡明亘桃園傳真）

近年殯葬習俗改變，入塔供奉需求增加，桃園市觀音區現有10座公墓，無納骨設施，市府規畫於第六公墓新建納骨塔並分2期遷葬。觀音區公所依規定發放補償金，配合民眾要求設貨櫃提供暫置空間。但民眾質疑，納骨塔工程進度停擺，盼加速作業別讓祖先骨灰罈擠在夏熱冬冷環境中。桃市府殯葬管理所表示，因原物料上漲2度流標，將檢討預算預計明年6月再招標。

觀音第六公墓1997年起禁葬，市府規畫新建納骨塔，預算約1.9億元，預計打造地上4層建物，設置約5100個骨灰櫃位、900個骨骸櫃位等，同時規畫聯合祭祀空間、管理室、休憩與停車空間等服務性設施。殯葬管理所指出，去年5月與6月曾公告上網招標，但因原物料漲價與預算不符而2度流標。

觀音樹林里長吳進昌近來接獲許多陳情，民眾反映大堀第六公墓多年前就說要蓋納骨塔，卻遲遲看不到進度，祖先骨灰罈待在擁擠的貨櫃內，夏季高溫冬天寒冷，擔心影響子孫運勢。吳進昌說，流標後進度停滯，台灣敬祖精神流傳已久，鄉親看見祖先骨灰罈待在惡劣環境難免會擔心。

吳進昌表示，第一期範圍遷葬完成，納骨塔工程卻遙遙無期，民眾心中恐慌，近來天候不佳，深怕下雨貨櫃會滲水，對內部情況不得而知，建議加蓋簡易屋頂。他也說，有合適公墓可打造納骨設施應效率執行，其實民眾對納骨塔興建樂見其成，呼籲加速作業別讓民眾痴等。

對此，觀音區公所說明，公所依照遷葬辦法發放補償金給民眾，也配合要求設置貨櫃，民眾可自行選擇遷至他處或暫時安置在貨櫃中，目前現場有8個貨櫃，安置約700個骨灰罈，公所會確保內部不漏水，也不會出現損毀情形，若仍有疑慮，可聯繫公所開門將骨灰罈安置他處。

觀音區公所指出「預算追不上物價上漲」，工程經歷2次流標，現正檢討預算規畫，原預計打造4層建築，恐因此縮減量體，並召開地方說明會，與鄉親達成共識，選擇最適合的方案。殯葬管理所也提到，待公所檢討預算後，預計明年6月第3次公告招標，若招標情況順利，8月可開工，工期約1年半，預估2025年初完工。