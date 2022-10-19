南韓高人氣女星韓孝周近日為了拍攝電影《信徒2》在泰國邊工作邊旅遊。近日，她在社群平台上曬出一組生活照，展現了她的健康美，讓粉絲直言「看到仙女了」。

女星韓孝周過去以《燦爛的遺產》、《同伊》、《W－兩個世界》等戲劇火遍全網，去年和男星朴炯植合演的《Happiness》搭上近期擁有不低人氣的「喪屍」題材熱潮，除了有著許多精彩的動作場面中，劇情上還深刻剖析人性議題，因此在收視率上表現相當亮眼。

14日，韓孝周在IG上發布了幾張配文「in TH」的照片，只見照片中她穿著寬鬆的上衣和短褲，伸出雙臂擺出姿勢，或是一邊享受著各種美食，一邊開心地笑著。此外，照片中的韓孝周與平時白玉般的肌膚不同，她身著粉紅色泳裝，自信露出在陽光底下的古銅色肌膚與滑嫩的雙臂，展現健康體態的視覺效果，讓粉絲忍不住直呼「太美了」、「希望你在泰國能玩得開心」、「期待早日能夠看到姊姊的新作品」、「你又酷又帥，這種好氣氛太珍貴了。」

今年已邁入35歲的韓孝周，身材保持相當良好，全身線條優美，沒有一絲多餘的贅肉，而且體態健康，可看出之前有多加鍛鍊，之前就有綜藝節目在拍攝時，恰巧遇到韓孝周在健身房運動，讓人不意外她在多部戲劇中能夠支撐起她在動作戲中的精采演出。