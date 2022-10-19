移民署新竹縣專勤隊近期聯合海巡署等單位，執行強化查處勤務，專勤隊人員事先掌握線報，現場勘查確認移工出入時間，日前在竹北、湖口等非法移工藏匿的租屋處，趁移工準備搭車出門上工之際予以攔查，共查獲非法移工27名及雇主3名。

新竹縣專勤隊調查發現，這些非法移工出門上工大多利用白牌車接送，租屋處還刻意選在路人稀少的小巷弄裡，以避人耳目，在攔查時有些非法移工想逃跑，仍被專勤隊優勢人力包圍壓制才乖乖就範。

專勤隊人員在執行查處勤務返隊途中，眼尖發現路旁有幾名戴帽蒙面疑似移工的男子正在工作，下車盤查比對身分，發現是失聯移工，帶回調查，繼續循線追查非法仲介及雇主，並依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰，非法移工部分則會儘速安排遣返。

新竹縣專勤隊隊長李文達表示，為保障國人合法工作權益，移民署將持續加強查緝非法外來人口，並追查非法雇主及非法仲介，呼籲民眾不要僱用或仲介非法外來人口從事工作。否則違反就業服務法，將會裁處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。