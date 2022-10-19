聯合再生(3576)與工研院加速發展易拆解太陽能模組達到產品標準化水準，可拆解模組也於今年參與經濟部技術處國合計畫進行CEA場域驗證，針對不同場域的環境條件，優化易拆解模組的材料系統和結構設計，並榮獲德國萊因(TUV Rheinland)之IEC台灣第一張國際認證證書。此項創新模組可完整回收電池晶片與玻璃蓋板，進一步得到高純度矽晶片及材料，可替代臺灣產業所需之進口原物料，估計可降低產品碳排放50%以上。次世代可拆解模組預計將於2023第一季即可取得台灣VPC高效能模組認證，並且正式宣布投入國際及台灣市場舞台。

因應國際淨零碳排趨勢，聯合再生能源與工研院加速發展易拆解太陽能模組達到產品標準化水準，由協助企業減碳出發，導入新技術並引薦優質台灣企業產品，帶領能源產業朝向淨零永續發展，掌握全球減碳循環作為目標的新商機，加速在相關議題技術研發進行國際行銷與市場推動， 提供太陽能板回收問題之最佳解決方案。

透過最新研發封裝材料技術，規劃易拆解模組解決廢棄太陽光電模組回收處理難題，讓產業發展從「開採、製造、使用、丟棄」直線式的線性經濟，轉型為「資源永續」的循環經濟。次世代可拆解模組設計，將完整矽晶片與玻璃蓋板及高單價的貴金屬材料回收，取得回收之電池也成功製造再生模組達到二次利用，提升廢棄回收價值與降低環境負擔，創造更高的循環經濟、永續發展、零浪費，落實綠色能源、環境友善賦予資源重生的價值。藉由前瞻技術建構太陽能新循環經濟模式，汰役後的太陽能模組回收價值將從每1百萬瓩（GW）6億新台幣，大幅提高為24億元新台幣。可拆解模組也於今年參與經濟部技術處國合計畫進行CEA場域驗證，針對不同場域的環境條件，優化易拆解模組的材料系統和結構設計。