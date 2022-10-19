周二美股續漲，但費半僅小漲，台股ADR全黑。周三台股開跌28.33點為13096.35點，早盤陷入平盤13100關卡震盪，最高13155.62、上漲30.94點，然台積電(2330)疲弱，失守400元關卡，拖累電子受挫，11點過後跌幅擴大，雖傳產穩盤，但尾盤仍漲幅略收斂，令台股5日線、萬三大關告失，加上電子最後一盤下壓，大盤收在當日最低。周三終場，加權指數下跌147.92點或1.13%，報12976.76點，成交量縮至1844.92億元；櫃檯指數下跌1.47點或0.88%，報165.85點，成交量372.51億元。

台積電(2330)周三收跌11.5元或2.83%，報395.5元，收在最低，摜破400元重要關卡，市值降至10.25兆元。聯發科(2454)、鴻海(2317)同樣收在當日最低，日月光投控(3711)、聯電(2303)亦收跌。力積電(6770)則力守平盤作收。而面板族群強勢表態，巨虹(8084)亮燈126.5元漲停，盛群(6202)、地心引力(3629)、GIS-KY(6456)、群創(3481)收漲，友達(2409)大幅收斂跌幅。軋空加當沖買盤，華經(2468)爆量鎖漲停。

周三台股由傳產撐盤，鋼鐵人、「織」蛛人、航海王出動護盤，三族群類股收漲0.5%，漲幅居前，力抗電子、金融頹勢。航運股由遠雄港(5607)大漲逾4%，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)也強漲1%以上。航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)則收跌約2%。紡織股由單季獲利看俏的雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477)高漲逾2.5%以上領軍。風電產業升溫助營運轉強的世紀鋼(9958)力漲逾6%，同樣領軍鋼鐵股，東和鋼鐵(2006)、中鴻(2014)、中鋼構(2013)、威致(2028)、盛餘(2029)、中鋼(2002)等股價也皆帶勁表現。水泥股也表現不俗，大陸金九銀十重大專案開工，台泥(1101)、亞泥(1102)第4季營運可望明顯回溫，水泥業長期營運仍有成長動能。

半導體大跌2.36%，油電燃氣、電子、生醫、金融、百貨、通網、造紙、觀光也都跌逾1%。航運股漲幅第一，但成交比重失守1成，下跌5.07個百分點；電子、半導體比重略增，重回6成、3成占比。

高價股方面，股后信驊(5274)、千金股力旺(3529)收跌約2%，股王大立光(3008)逆揚收漲0.85%，旭隼(6409)、嘉澤(3533)、亞德客-KY(1590)、世芯-KY(3661)、譜瑞-KY(4966)、AES-KY(6781)均收紅上攻。

華南投顧董事長儲祥生表示，下一次美國聯準會若升息3碼，不排除股市有利空出盡的反彈表現，現階段建議投資人多以觀望為主，較積極型的投資人，則可逢低進場承接。