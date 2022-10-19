新莊警方18日持拘票在台中南屯區大墩南路一處汽車旅館將陳男、羅男逮捕，並查扣觸媒轉換器3個、切割機、電鑽等工具1批，而周男則在桃園遭新竹市警逮捕。(新莊警分局提供)

新北市新莊區近期出現一個3人竊盜集團，專門針對貨車的觸媒轉換器下手行竊，之後流竄在北部各處作案，光是新莊就有18輛貨車遭到毒手，共計損失50萬元；新莊警方獲報後立刻組成專案小組偵辦，18日在台中逮捕2名嫌犯，新竹市警方則在桃園逮捕1人，訊後依加重竊盜、偽造文書及毒品案移送偵辦。

這起連環竊盜案發生在9月30日至10月13日，30歲陳姓男子、25歲羅姓男子及24歲周姓男子皆有毒品前科且無業，他們組成竊盜集團，專門針對貨車的觸媒轉換器下手偷竊，3人共乘一台懸掛偽造或竊取車牌的小客車到處做案，新莊區中正路、中環路、新泰路、化成路段沿線所停放的多輛貨車都慘遭毒手，之後3人更偷遍整個新竹以北地區，光是新莊就有18輛貨車遭竊、15名車主受害，損失約50萬元。

新莊警方接獲報案後不敢大意，立刻組成專案小組進行調查，經沿線調閱監視器畫面分析比對後鎖定陳、羅、周3人，18日持拘票在台中南屯區大墩南路一處汽車旅館將陳男、羅男逮捕，並查扣觸媒轉換器3個、切割機、電鑽等工具1批，另外也在現場一名32歲的王女身上發現持有二級毒品安非他命，也一併逮捕，而周男也在桃園遭新竹市警逮捕，訊後全案依加重竊盜、偽造文書及毒品案移送偵辦。

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