Rakuten Girls樂天女孩成員林襄，日前被周刊直擊在路上脫口罩哈電子菸，形象瞬間崩壞，雖然陸續有人力挺她不需要道歉，不過AV導演圤智雨則持相反看法，表示道歉是對的，畢竟依林襄水漲船高的人氣，是有機會接到國際大廠代言，接著更發文強調「合約精神」，直言啦啦隊本來就是賣清新的。

對於許多藝人發文力挺林襄，圤智雨強調道歉是百分百需要，因為林襄還沒抽菸前，其實有機會接到國際大廠代言，但因為走紅相當快，輕而易舉取得知名度，就得接受演藝圈高道德標準，接著指出要抽菸可以，但要跟許多抽菸的藝人一樣，要學會懂得躲避鏡頭，還不忘揶揄應該跟孫生多學習，接著舉例阿喜當年抽菸被拍也跟林襄同等道理，要賺正面形象的錢，就要付出正面能量，如果演不了，那不是「財不入妳袋」。

圤智雨緊接著發文表示林襄要道歉的原因，其中一點就是對不起球團，畢竟她是有簽約的，因此形象還是需要維持，畢竟啦啦隊本來就是賣清新，對於那些力挺林襄，認為她抽菸沒錯的，是否都忘了她仍必須履行合約，喊話這些人別盡說些不負責任的話，因為根本不懂何謂「合約精神」。

林襄歷經哈菸風波，日前首度公開露面，被問到會不會擔心行為舉止被放大，她表示日後一定會更加注意，至於私下有無菸癮，林襄則是遲疑數秒說出「還好」2字，對於再次被問及私生活被搬到檯面上是否感到委屈？她則強調不會。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

※ 吸菸害人害己

※ 吸煙有害身體健康