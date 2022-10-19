尖石鄉公所啟動甜柿行銷計畫，預計在29、30日周末兩天於嘉樂村竹屋實體展售。（邱立雅攝）

尖石鄉甜柿種植面積約67.1公頃，分布在梅花村、新樂村、義興村，品種以富有、次郎及花御所居多，今年尖石鄉甜柿在開花期及著果期均受到雨勢影響，產量大降剩3成，歷年來產量最少，不過品質不打折，尖石鄉公所預計在29、30日周末於嘉樂村竹屋實體展售。鄉長曾國大表示，秋天也正好適合賞楓泡湯，在甜柿季節歡迎民眾到尖石感受賞楓、泡湯、吃甜柿。

尖石鄉是新竹縣腹地最廣的鄉鎮，栽種蔬果滋味鮮美，其中甜柿種植面積約67.1公頃，主要分布在梅花村、新樂村、義興村，並以梅花村為大宗產地，群山綠水環境下栽種出的甜柿口感香脆可口、清爽甘甜。

農業課長葉長城介紹，尖石甜柿栽種歷史約有40年，是梅花村一名高姓村民認為梅花村地理環境相當適合，於是從台中引進，村民廣為栽種。如今整個尖石鄉栽種甜柿農有約有80戶。

群山綠水環境下栽種出的甜柿口感香脆可口、清爽甘甜。曾國大表示，可惜今年受到5月下旬豪雨農業天然災害影響造成甜柿果數普遍著果不良，產量直直落剩3成，估計產量約37.5萬公斤、產值2100萬左右。但品質依舊優良可口，預計在月底周末舉辦實體展售會，也請農業課做好線上行銷。

為行銷尖石農產與觀光，除了實體展售會之外，曾國大也表示如今正是溫泉旺季，尖石鄉有俗稱美人湯的碳酸氫鈉泉質，對身體健康有助益，希望民眾前來購買甜柿時，也能泡個湯。另外賞楓勝地霞喀羅古道的接駁計畫也於11月初展開，歡迎民眾到尖石賞楓、泡湯、吃甜柿。