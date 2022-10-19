紙雕藝術家成若涵在貓纜貓空站，設計大型鐵雕地景裝置「一起生活」。（張芷瑜攝）

2022台北地景公共藝術計畫，19日在貓空開展到11月13日，結合藝術家李蕢至、成若涵的裝置藝術作品，尋找人與自然間和諧共生的里山精神。文化局表示，除了地景藝術，也規畫10場工作坊活動，包含紙雕、茶文化體驗等，11月6日在指南宮站綠光平台還有優人神鼓表演，推出原創沉浸式劇場，邀大家體驗「亦觀亦演」的氛圍。

貓空鄰近台北郊區，山裡古道縱橫，連結深厚的茶產業歷史，文化局表示，2022年台北市的地景藝術計畫在貓空地區展開，希望透過人的感官體驗，以地景藝術帶領民眾體驗貓空茶園里山、木柵宮廟文化，感受豐富的人文歷史、宗教、產業與自然生態。

環境藝術家李蕢至在貓纜指南宮站綠光平台上，以竹子、落葉、鋼筋、鐵網為材料，創作公共藝術裝置「山水螺旋」，李蕢至表示，從事環境藝術很多年，很喜歡自然環境氣體的流動，指南宮也跟風水堪輿相關，加上每次考察都看到很多人在清掃，也把此意象結合在作品中。

紙雕藝術家成若涵則在貓纜貓空站，設計大型鐵雕地景裝置「一起生活」，以貓、山林茶樹、壺穴為輪廓，成若涵也說，小時候爸媽常帶她來貓空泡茶，這次透過創作首次走訪指南宮，發現景色很療癒身心，而作品裡貓咪身上的圓圈也刻畫貓纜、指南宮的千階步道、動物園等，展現貓空生活軌跡。

文化局表示，除了靜態地景公共藝術作品外，11月6日在貓纜指南宮站綠光平台，將有「優人神鼓」來表演，推出原創沉浸式劇場，開放觀眾自由遊走其間，帶給觀眾「亦觀亦演」的體驗。

文化局也說，系列體驗還包含紙雕工作坊、茶文化體驗和指南宮巡禮等10場精采活動，邀請民眾踏入貓空山林，認識在地迷人的文化故事，雖然展至11月13日，但公共藝術作品會由指南宮及指南里長協助認養，讓創作能長久留在貓空。