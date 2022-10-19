震傳媒今(19)日公布台北市長選舉民調，在「12位台北市長市長參選人當中，絕對不會投給誰？」的調查中，民進黨參選人陳時中以42.7%拿下第一，其次是國民黨參選人蔣萬安的15.9%、無黨籍參選人黃珊珊則為4.1%。一名政治記者（下簡稱媒體人）在其經營的臉書粉專《文翔政論》直言，民進黨的誤判除了高估當初陳時中滿意度的意義，也低估了反對力量的殺傷力，他認為陳已不可能當選，「現在他還在掙扎的是什麼？是能不能守住姚文智防線嗎？」

陳時中到底怎麼從民調滿意度高的指揮官，淪落到討人厭的台北市長參選人呢？該媒體人19日指出，民進黨錯誤解讀防疫民調的意義，他認為，陳時中擔任疫情指揮官時，民調是跟著疫情走，民眾在疫情緩和時，普遍對於陳時中防疫給予好評，是出於指揮官還有「苦勞」存在，但當陳轉身參選後，就不再是防疫指揮官，而是政治人物，此時就要面對民意檢驗。

此外，該媒體人認為民進黨除高估陳時中滿意度的意義，也低估了反對力量的殺傷力。陳時中擔任指揮官期間，跟藍白陣營多次摩擦，這兩板塊基本上對他累積強大難以撼動的仇恨值。當陳時中參選後，民眾要檢視的是他擔任市長的資格，但陳時中團隊顯然無法凸顯其擔任市長的魅力，再加上藍白陣營逮到機會就是各種拷問，變成前門棚子搭不起來，後門的水還一直要淹進去的窘境。

而導致陳時中支持度崩盤，仇恨度高漲的最大因素，該媒體人認為，恐來自於被戲稱為政二代團隊的競選團隊，多次的誤判跟錯誤操作，把陳時中變成笑柄。他認為，陳時中民調顯示出年輕人支持度非常低，這對於民進黨來說很難以想像，因為他們認為年輕人這塊應是他們垂手可得的。該媒體人說最重傷陳時中的是偷窺廣告片，「絕不是特定誰的錯誤，是整個團隊的失控」。

不僅如此，該媒體人說陳時中在小編被抓包盜圖時道歉、陳時中座車闖紅燈、違停、違規迴轉被抓也道歉，再加上跟萬華道歉，罵蔣萬安起乩道歉，為偷窺影片道歉，為了高端不被日本認證道歉，「一個參選人短短幾個月的競選活動，到底是要道幾次歉？是來選舉還是來謝罪的？」

該媒體人認為，陳時中的問題在於一開始就有部分人特討厭他，當投入選舉後，沒能建立起好的形象跟人設，一來招架不住那些討厭他的人，二來打不開新的族群，反而各種凸槌，「現在看起來陳時中要當選已經是不可能了，那現在他還在掙扎的是什麼？是能不能守住姚文智防線嗎？」