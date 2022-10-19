特斯拉將於周三盤後發布上季財報，市場將密切關注這家由馬斯克領軍的電動車製造商，是否也和整體產業一樣面臨著需求轉弱的壓力。此外，投資人也將留意特斯拉的定價策略，以及該公司是否實施庫藏股。

處於幾十年高點的通膨、歐洲不斷上漲的能源費用，以及中國市場持續減弱的跡象，都讓分析師懷疑特斯拉能否不畏經濟放緩、持續漲價而無損其銷售表現。

特斯拉在本月初公布，第三季交付34萬3,830輛電動車，較去年同期的24萬1,300輛成長42.5%，再創歷來新高，但不及分析師預估的35萬9,162輛。此外，第三季總產量達36萬5,923輛。

這表示其第三季產量比交車量多出逾22,000輛，當時特斯拉將庫存增加歸咎於物流問題。

●需求疑慮

儘管馬斯克曾表示特斯拉「沒有需求問題」，但在全球經濟持續減弱之際，有些分析師對高價商品的需求並不這麼樂觀。Wedbush Securities知名分析師Dan Ives當時即表示，除了物流挑戰之外，特斯拉可能也有需求方面的問題，「汽車業烏雲籠罩，特斯拉也不能倖免」。

OANDA資深市場分析師Ed Moya表示電動車現在的處境可能有點艱難，人們可能有點猶豫，也不那麼急著要買新東西。

特斯拉在中國面臨本土業者比亞迪、蔚來、小鵬的激烈競爭，其電動車在這個全球最大汽車市場的需求，也逐漸成為華爾街分析師最擔憂的事。

RBC Capital Markets表示，目前最令人擔憂的是中國的需求，因為交貨等待時間似乎正在縮短。問題在於，這是一時的短暫現象，還是更重大消費行為改變的跡象。

●定價策略

一些分析師表示，如何定價是一個關鍵因素，有助於特斯拉彌補可能的需求下滑，並提振營收。

自去年1月以來，特斯拉Model 3在美國的平均售價已經上漲約24%，可能有助於該電動車製造商在第三季再創營收新高。

富國銀行表示，特斯拉可能是拜登政府新版消費者稅負抵減政策最大的受益者。這項措施是為了促進北美的電池和電動車生產。

●庫藏股

市場也將關注特斯拉是否會宣布買回自家股票。本月早些時候一名投資大亨在推特上呼籲特斯拉實施庫藏股，馬斯克對此回覆「知道了」（Noted），引發該公司可能給股東送紅包的期望。

特斯拉如果買回自家股票，持股達15%的最大股東馬斯克也將受惠，有助於他為440億美元收購推特的交易籌措現金。

部分專家表示，在財報公布後，馬斯克可能需要額外出售多達30億美元股票，為這筆交易籌措現金。

加州大學伯克利分校法學教授Adam Badawi表示，如果在業績發布後，馬斯克大舉拋售特斯拉股票，那將是即將完成這筆推特交易的強烈跡象。

●基本面

根據Refinitiv調查，分析師預期特斯拉第三季營收較去年同期成長約60%，為219.6億美元，每股盈餘為1美元。華爾街大致看好特斯拉，在43位分析師當中，有27位給出「買進」或更高的評級，10位給出「持有」評級，6位給出「賣出」或更低的評級，而給出的目標價中值為325美元，相當於較2022年初上漲14%。

周二特斯拉股價上漲0.38%，收在220.19美元。