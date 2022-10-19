泰國財政部19日指出，泰銖貶值有助觀光產業疫後復甦，同時也是讓經濟成長的重要因素。

泰國財政部認為，觀光客現在來泰國是物超所值，尤其對想找尋俗又大碗的旅客更是如此。泰銖長期處於弱勢，絕對有助於吸引更多外國遊客回流。東南亞今年迄今表現倒數第2名的泰銖，可能會一直弱到2024年。

泰國財政部指出，泰銖雖走貶，但還是有競爭力的，泰國央行不必像其它經濟體那樣，擔心資本會外流。目前，對依賴旅遊業的國家來說，貨幣貶值是利大於弊。

預估聯準會還會繼續升息的泰國財政部，認為當地央行慢慢升息是對的，像上季一共才調高兩碼，可以幫助經濟復甦提供動力。不過，泰國也飽受通膨之苦，目前已大漲近14年新高。

泰國財政部預估，由於外國旅客陸續歸隊，明年GDP可望增至3.7%，高於今年預估有3%到3.5%之間。在旅遊業慢慢有起色下，更多美元流入可支持泰銖的幣值，以及有助於經常帳項目，還有創5年新低的外匯存底。

觀光產業對泰國來說，是很重要的經濟來源，因為占GDP的12%，以及每5個人就有1位是相關從業人員。在經歷兩年多的新冠疫情，已少了幾10億美元旅遊收入的泰國，成長性已落後其它鄰國。2019年，曾有高達4000萬外國遊客造訪過泰國。

疫前，所有到泰國的海外觀光客中，差不多有3分之1來自中國大陸。但抗疫政策嚴格的北京政府至今還是不讓民眾出國，也讓泰國傷透腦筋，目前只有冀望更多來自周邊國家，或者是印度以及中東的遊客，能先彌補中國大陸這塊缺口。