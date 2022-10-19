沖完馬桶一定要掀開馬桶蓋嗎？一名女網友和室友的生活習慣不同，兩人為了沖完馬桶究竟要不要掀開馬桶蓋爭論不休，甚至還因此冷戰，讓原PO覺得很傷腦筋，只好上網請益，「不掀馬桶蓋真的罪大惡極嗎？」

原PO在FB粉專「靠北租屋2.0」發文，透露自己和室友合租兩房一廳的房型，兩人共用一個衛浴，不過最近卻因上完廁所「馬桶蓋掀不掀」的問題冷戰，室友認為，上完廁所馬桶蓋一定要掀開，怒罵「妳是女的！還這麼不愛乾淨？」還會「追殺」原PO一定要把馬桶蓋掀開，讓原PO無奈地說，「拜託！我以前室友都覺得沒差，她到底是怎樣？」

不僅如此，茹素的室友還會要求原PO也一起吃素，讓她直呼「這比情緒勒索更過分吧？」原PO認為，室友沒有資格干涉她放置馬桶蓋的習慣，畢竟兩人房租各付一半，實在不想要為此受氣。但原PO也因此好奇一般人的如廁習慣，發文詢問：「我不掀馬桶蓋真的罪大惡極嗎？」

貼文曝光後，引起網友熱議，許多人認為馬桶蓋不該掀起來，「以後直接全蓋啦！那樣沖馬桶才不會整間都細菌」、「支持馬桶蓋蓋起來」、「要講究衛生應該是要蓋起來吧」，不過也有網友認為，和人合租房子本來就得要磨合生活習慣，「這個話題一直都在吵，為什麼不是要用的人自己掀開就好，不管男女大家互相不就好了」。

《中時新聞網》曾報導「嗯嗯完別急著沖！少這個動作恐遭細菌洗臉」，有研究顯示，在沖馬桶的瞬間，帶有細菌的汙水也會隨之噴濺，噴射距離最遠可達2公尺。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈建議，如廁後最好蓋上馬桶蓋才沖水，以防病原污染放在廁所的毛巾、牙刷等物，尤其孩童的身高較矮，距離馬桶更靠近，若免疫力較低時，不排除有致病風險。