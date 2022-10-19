美國近期宣布擴大對中國晶片出口管制，加速中美關係對立升級，德媒則披露，拜登政府近期通過的「降低通膨法案」正在激怒其盟友日本和南韓，南韓政府甚至考慮向世界貿易組織（WTO）起訴美國。

根據德國《商報》報導，美國最近通過的《降低通膨法》，預計斥資3690億美元對抗通膨，至於日韓兩國不滿的原因在於電動汽車購車優惠的條件。報導提到，美國政府準備從2023年1月開始提供補貼，每輛電動汽車最高可達7500美元，但原則上只針對在美國生產的電動汽車，此一條件就幾乎將所有亞洲電動汽車排除在外，讓日韓感覺被出賣。

其次，針對電池的額外條件，也使獲得購車優惠變得更加困難。由於關鍵材料包括鈷、鋰、鎳和石墨等，必須來自北美或與美國簽有自貿協定的國家，且比例較高並逐年增加，也衝擊多數電池和汽車製造商。

南韓為支持拜登的工業政策，包括電池和晶片製造商都在美國大舉投資，在《降低通膨法》新政策下，南韓政府感覺被出賣，擔憂現代汽車的幾個成功車型現在很難在美國立足。南韓崇實大學全球貿易教授徐廷珉說，南韓汽車製造商的市場占比可能會下降，因為它們失去了價格上的競爭力。

日本汽車工業協會成員也在行業雜誌《汽車新聞》上表達了擔憂，強調嚴格的電池要求，恐導致電動汽車補貼總體減少。

產業團體美國汽車創新聯盟指出，《降低通膨法》過關後，原本美國72款符合申請7500美元稅額減免的電動車，將有七成失去資格，要符合申請資格，必須是在北美組裝的電動車。