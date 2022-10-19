在橫山區社會福利服務中心指導下，橫山鄉沙坑社區發展協會結合外部資源共同改善社區環境，透過社區、學校以及公部門推動環境再造，連結明新科大師生與在地居民，用彩繪的方式改變社區樣貌。活動分為兩梯次舉辦，還吸引其他社區居民到場觀摩學習，一同凝聚社區並營造幸福。
「愛在沙坑·彩繪社區我的家暨公益捐贈活動」是橫山鄉沙坑社區發展協會所號召的社區公民行動，邀請社區居民一起關心自己生活的土地，並結合外部資源共同來改善優化社區環境。此次透過明新科大公益青年下鄉服務計畫，由明新科大120名師生與沙坑社區老中青幼全體居民一起響應參加，更有來自芎林鄉永興社區及尖石鄉那羅社區的居民到場觀摩學習。
橫山區社會福利服務中心成立迄今滿1周年，為新竹縣府社會處設立在社區的服務據點，負責推展橫山鄉、芎林鄉及尖石鄉等3鄉30村的社會福利服務工作，已提供社會福利諮詢、弱勢家庭輔導及社區資源連結等服務超過3500人次。
社會處指出，沙坑社區共同辦理社區彩繪活動，不但促進地方環境美化及社區農村再造，同時更凝聚社區居民的向心力及幸福感，對於參與的社區居民及師生而言都是一次非常有意義的活動，同時也有助於提升社區居民對社區的認同及互助意願。
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