新北歡樂耶誕城將於下月登場，民進黨新北市長候選人林佳龍日前則批今年耶誕城活動預算加倍，活動時間拉長等等，全是因為政治考量；對此，新北市議員候選人林鼎超則質疑，林佳龍還沒有當選，就想要將新北人的驕傲「歡樂耶誕城」弄成殘廢。

針對下月將展開的新北歡樂耶誕城，新北市議員候選人林超鼎在臉書批林佳龍。（截自林超鼎臉書）

林超鼎在臉書並狠批林佳龍，在台中市任內，廢掉前朝建設，包含：廢BRT、遷址廢巨蛋、廢東豐快、廢老人健保、將台中空氣弄成廢氣，如今選台北市長迷路來新北，政見又是廢！

林佳龍在日前接受訪問時表示，侯友宜市長將歡樂耶誕城預算加倍、時間拉長，都是為了選舉考量，並表示歡樂耶誕城要輪地方辦，或是辦的規模小一點，時間短一點，更精緻一點。

對此，林超鼎質疑：如果蘆洲切仔麵節移到板橋還會是蘆洲切仔麵節嗎？歡樂耶誕城就是要在市民廣場辦，如果因為遷移到其他行政區，而造成的經濟損失，誰要負責嗎？ 另外，光是那一棵有象徵性的聖誕樹，每區輪辦，每區都要傷透腦筋，要去哪找？這些問題，對原本就不是新北市民的林佳龍，真的太困難了。

林超鼎並指出，歡樂耶誕城帶來多少的經濟效益: 2018年600萬人次，帶來48億元的商機、2019年618萬人次，帶來49億元的商機、2020年666萬人次，帶來53億元的商機。林超鼎說，他不曉得為何林佳龍還沒有當選，就想要將新北人的驕傲「歡樂耶誕城」弄成殘廢，這樣的「廢龍」，我們真的不要，新北人要硬起來捍衛我們的耶誕城。

此外，新北市觀旅局長楊宗珉日前也駁斥，預算沒有加倍，因活動區域擴大至府中商圈，預算較去年僅增加1000萬元，活動時間則參考以往，請政治人物勿用政治語言要來誤解新北耶誕城。