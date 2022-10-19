來場台北小旅行，本次熊好住宿券2.0將發行2.3萬份，觀傳局表示，除了住宿優惠，加碼推出月月抽活動，將從每月透過熊好住宿券來台北住宿的民眾中抽出10名，每人贈送一張「台北雙層餐車晚餐券」，讓來台北自由行的旅客，體驗一場兼具視覺、味覺的雙重饗宴。

觀傳局表示，熊好住宿券2.0將發行2.3萬份，每份內含2張面額500元、共1000元折抵券，民眾可於活動期間，至台北市貼熊好店家貼紙的旅宿消費，掃描專屬收款QR Code。

觀傳局長劉奕霆表示，民眾可透過台北通APP、健保卡、自然人憑證或台北通（卡）會員等登記後參加抽籤，並透過台北通APP消費，熊好住宿券2.0不分平日或假日都可使用，有高達數百家旅宿業者合作，不僅有古蹟改建而成的旅宿、設計現代感十足的旅宿，還有適合親子、毛小孩的專門旅宿。

觀傳局表示，除了住宿優惠，熊好住宿券2.0加碼推出月月抽活動，將從每月透過熊好住宿券來台北住宿的民眾中抽出10名，每人贈送價值1800元的「台北雙層餐車晚餐券」乙張，有30天使用期限，讓來台北自由行的旅客不用出國就能體驗一場兼具視覺、味覺的雙重饗宴。

觀傳局表示，熊好住宿券2.0申請時間只有一周，民眾務必把握活動期間內登入台北通進行申請，熊好住宿券2.0配合的旅宿業者可以使用台北通APP，或上觀光傳播局官網首頁（https：／／www.tpedoit.gov.taipei／）或掃描下方QR Code進行查詢。