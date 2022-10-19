雲林縣麥寮鄉台塑六輕結合虎科大，舉辦科學園遊會強化偏鄉科學教育。（張朝欣攝）

台塑企業為強化偏鄉科學教育，與虎尾科技大學共同規畫「科學宅急便園遊會」，19日在雲林縣麥寮鄉六輕工業區登場，邀集沿海國、高中近600名學生參與，結合環境永續與綠能等議題，透過闖關活動建立科學觀念，另安排廠區參訪，讓學生了解石化園區對於工安、環保的重視。

「科學宅急便園遊會」由六輕工業區管理部協理蔡建樑主持，台塑企業、虎尾科大、麥寮中學科學社、虎尾高中團隊規畫24個闖關關卡，除日常生活中隨手可接觸的科學原理，也包含「水質淨化」、「風力發電」等環保綠能內容，學生在限時內通關便可獲得獎品。

主辦學校表示，為傳遞環境教育的正確概念，落實科普教育向下扎根，活動涵蓋知識性與操作性學習，例如靜電除塵、電漿球、無線電能傳輸、程式設計等，學生們都可透過自己動手體驗，從中獲得理論與實務的相互印證。

學生表示，此次科學園遊會非常生活化，結合科學實驗與日常生活，讓他們知道藉由科學技術，可以淨化水質與空氣，打造更美好的生活環境。風力發電則是善用大自然的力量，產生家戶每天都會用到的能源，進一步了解人與大自然的共存關係。

主辦單位並安排學生乘坐巴士參訪六輕廠區，一窺各式工廠的設備與環保措施，輕油裂解廠可見巨大的反應槽與井然有序的管線，麥寮發電廠有小巨蛋造型的密閉式煤倉，以及架設於高空的煤炭輸送管道。

主辦單位指出，六輕廠區內從工廠設備如何運作、路樹植栽如何養護，都有其專業知識，希望學生們藉由親眼所見與專業人員的解說，能夠深刻了解更多課外知識，讓科學與環保教育往下扎根。