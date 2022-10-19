十銓(4967)旗下T-FORCE電競品牌為自身一體式水冷散熱器SIREN系列再添新成員，周三推出T-FORCE SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD一體式水冷散熱器，為全球首創同時冷卻CPU與SSD雙熱源的一體式水冷散熱解決方案。SIREN DUO360 CPU & SSD一體式水冷具備獨創的CPU及SSD ARGB雙冷頭設計、360mm大尺寸水冷排及三顆120mm ARGB液壓軸承風扇，以全新的機構設計完美解決Intel和AMD新一代CPU及PCIe Gen5 SSD更大功率的散熱需求，讓玩家擁有飆速遊戲體驗。

SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD一體式水冷散熱器優異的水道設計擁有高效能的熱量轉移效果，能有效使PCIe Gen5 SSD強大1.2萬 MB/s讀寫速度所伴隨超過100度C的作業高溫大幅下降50%以上，防止Gen5 SSD因高溫而導致掉速的問題，為新世代設備提供穩定的高速讀寫效能。DUO360 ARGB CPU & SSD一體式水冷散熱器除了沿襲SIREN系列的澄淨透亮ARGB機體，更有全新設計的磁吸式可分離發光模組，不僅可緊密吸附於SSD水冷頭頂端，亦可吸附於任何機殼內部鐵材位置，並通過ASRock、ASUS、BIOSTAR、GIGABYTE與MSI主機板廠之燈效軟體認證，讓各式主機板的玩家在享受高階水冷散熱器頂級效能的同時，也能自由打造ARGB個性裝機風格。

為配合Intel及AMD不斷推陳出新的強大CPU性能及PCIe Gen5 SSD的高速存取效能，T-FORCE SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD一體式水冷散熱器支援至最新Intel LGA 1700及AMD AM5 CPU腳位，SSD水冷頭則相容於M.2 SSD主流2280尺寸規格，讓玩家透過簡易的組裝方式，即可輕鬆擁有前所未見的雙重散熱享受。全球首波T-FORCE SIREN DUO360 ARGB CPU & SSD一體式水冷散熱器將自11月起於北美Amazon上架販售。