台灣半導體產業協會今(19)日舉辦年會，宏達電(2498)亞太區總經理/全球副總裁黃昭穎以「The Next Digital Era」次世代網路革命為題發表演說，他表示，何謂Metaverse(元宇宙)，沒有人可以完整定義，卻和宏達電過去7年努力發展VR走在同一方向，深信未來3~5年會是VR快速發展的黃金期，會有越來越多得人接受它，而元宇宙未來產值驚人，但絕對相信Metaverse(元宇宙)會是下一世代的Internet(網際網路)。

黃昭穎表示，Metaverse(元宇宙)在過去兩年是很熱門的詞，華爾街很多公司因為元宇宙估值大增，也有很多公司開始積極發展元宇宙，去年10月Facebook更直接改「Meta」，也因此，很多外資券商把宏達電納入元宇宙概念股。

黃昭穎坦言，「我也不知道什們是Metaverse」，相信在現在這時間點沒有任何人可以輕易定義Metaverse(元宇宙)，就像Internet(網際網路)初期，沒有人可以完整定義，一切卻是發展得很快，快速走入到人們的生活中，相信Metaverse(元宇宙)會是下一世代的Internet，儘管大家對Metaverse(元宇宙)描述有出入，但和宏達電這幾年的努力是同一個方向，他也舉例，外資花旗就預估元宇宙到2030年產值上看美金8~13兆，以去年美國GDP產值為23兆來看，元宇宙單一產業值之大可以想像。

黃昭穎強調，進入元宇宙世代，資訊的取得不再只是聽的、看的，而是進到內容體驗、娛樂、學習、展覽、工作、球賽甚至學習，組成元宇宙的成分有也包括虛擬分身、眾多平台、眾多新的經濟模式、社交互動模式以及數位作品。宏達電在今年3月釋出全新元宇宙概念VIVERSE， 是支援開放標準的整體解決方案，提供平台、內容、軟體加上終端設備，同時也具完整的生態體系建構全新的體驗。

黃昭穎談到，在過去7年多來，宏達電積極在VR硬體上的投資，但宏達電在軟體、平台的投資絕對不亞於硬體，投資超過100家XR新創公司，宏達電理解到整個新創體系的培育需要時間積累，短時間砸錢不可能起來。以VR來說，很多人從遊戲開始，但現在更多的是擴及到科技、教育、藝術等，目前宏達電的平台上已經有超過3200個應用內容，其中包括文化遺產巴黎羅浮宮蒙巨作娜麗莎的微笑、故宮的清明上河圖，都是用VR開啟全新藝術的方式。宏達電透過過去7年的努力，VR在企業界應用已經非常成熟，主要包括6大項，即遠距溝通、教育、學校教學、醫療、設計(汽車、工業等)以及線上展覽。

黃昭穎強調，儘管VR初期發展較預期慢一點，但相信未來3~5年會是VR快速發展的黃金期，不僅如此，宏達電更願意投資在下一代的教育，不僅在基礎教育上持續耕耘，讓台灣學生從基礎教育即對VR有認識，也和多家大專院校進行產學合作，打造VR人才培育中心，讓VR可以從學校紮根。