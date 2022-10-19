民進黨今中常會邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德，以「2023國際經濟情勢與台灣產業展望」為題專案報告；身兼黨主席蔡英文總統裁示，厚實永續發展，強化台灣面對氣候變遷的韌性，是政府對全體國民的承諾，更是台灣對國際社會的責任。

黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文主席聽取報告後裁示指出，日前颱風帶來的災害，凸顯氣候風險議題的重要性，今年政府公布淨零轉型排放路徑，相關法案也已經送請立法院審議。

總統說，台灣經濟在疫情中逆勢成長，也在後疫情時期表現亮眼。根據IMF預測，今年台灣的人均GDP將達到3萬5510美元，可能首次超越日本及韓國，成為東亞第一，成為世界第21大經濟體，這是全體國民努力的成果，也要繼續保持下去。

她說，為了因應全球政局帶來的經濟變動，政府明年的預算總額2兆7191億，增加幅度達到20.8％，是史上最高。政府會持續以創新、迎合時代的經濟模式，壯大台灣；也會不斷優化台灣產業的優勢，成為關鍵、穩定且不可或缺的供應力量。

蔡英文強調，民主自由是台灣寶貴的資產，也是成長的動力，更為好的未來發展帶來能量。接下來，台灣也會以穩健的步調，應對全球通膨、戰爭未歇的各項挑戰，也會持續觀察、監控及備妥因應的方案。