疫情指揮中心宣布，今（19日）起打高端的民眾若有出國需求，提出相關證明文件後，可接種其他廠牌疫苗，補打人數估計30萬到100萬人之間，台北市立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，打三劑高端的疫苗成本高達3000多元，現在還可以再補打其他廠牌疫苗，直呼「為什麼國家要花這麼多錢替高端善後？」網友也怒轟整個家都是高端的提款機。

蘇一峰今（19）日於個人臉書指出，打完三劑高端疫苗，疫苗成本約3000多元，身為防疫第一線醫護人員，前兩劑打AZ，第三劑打莫德納，只花500至600元就能得到足夠的保護力，現在還要投入更多資源替高端善後，質疑「為什麼國家要花這麼多錢？這些都是納稅人的錢。」

貼文曝光後，網友也紛紛留言大酸，「整個國家都是高端的提款機」、「這是台灣20年來經濟最好的時候」、「令人生氣」、「有人財源滾滾喔」、「一家私人公司，動用到國家之力來護航」、「台灣價值肯定是要比較高的」。

疫情指揮官王必勝表示，國內有100萬人第一劑接種高端，有30多萬人三劑都打高端，估計需要補打的族群可能介於30萬至100萬人之間。