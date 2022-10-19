富胖達（foodpanda）公司不服公平會裁罰200萬元提行政訴訟，台北高等行政法院19日開庭審理，公平會代表強調公約有罰則，但Foodpanda律師表示「從來沒有餐廳因為未遵守店內價被開罰，公平會的裁罰都是片斷認定並不合理。」
2019年10月、2021年5到6月，公平會對foodpanda的6萬多家合作餐廳中，約200家進行兩度問卷調查，根據調查結果，認為foodpanda要求業者在平台刊登餐點價格須與店內價一致，並要求業者接受「顧客自取」訂單，認定是「以不正當限制餐廳業者事業活動為條件而與其交易，有限制競爭之虞」，去年9月開罰200萬元。
Foodpanda律師主張，各平台商業模式迥異、各有客群，餐廳可自由選擇合作平台，foodpanda無法限制餐廳的選擇權，對於願意維持店內價格的餐廳，會提供較低抽成優惠。店內價措施是期許消費者透過平台購買餐點得享受較低價格，如此消費者數量會增加，合作餐廳也會獲得訂單及品牌知名度提升等利益，是要創造消費者及餐廳雙贏局面，沒有任何限制競爭之虞。
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