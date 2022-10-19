國境開放的同時，也間接衝擊國旅市場，恆春半島將進入冬季旅遊淡季，不少觀光業者擔憂又陷低潮期，幸屏縣府未雨綢繆，目前正研擬住宿優惠補助，盼藉由讓遊客享有現抵房價最高1000元優惠，協助業者搶攻後疫情時代的國旅市場。

恆春觀光業者指出，疫情延燒至今近3年，業者的心情有如洗三溫暖，從大家不能出國、國旅大爆炸，到本土疫情嚴峻三級警戒、遊客不見人影，再到疫情趨緩、人潮出籠，終於撐到現在國境開放，但同時也要面臨國旅盛況不再的窘境，因為好多人要飛出去了。

業者稱，恆春半島將要進入冬季旅遊淡季，可預期人潮會減少，但因又遇國境開放，真的很怕疫情間的低潮期會再現。對此，屏縣府交通旅遊處表示，正在研擬住宿優惠補助，由業者提供500元折扣、縣府補助500元，讓遊客享有現抵房價最高1000元的優惠，預計10月下旬辦理，盼藉此協助業者搶攻後疫情時代的國旅市場。

交旅處長黃國維指出，自疫情爆發以來，縣府共推出「春遊屏東宿省千元」、「振興券住宿屏東五五專案」、「挺醫護享一五」等3波旅遊補助，共計賣出3萬2854間房間，當中「五五專案」更是不到1個月就賣出1萬8645間房間。

黃國維說，地方政府財政有限，能幫觀光業者的就是「救急」，也就是找到最佳的時間點切入予以協助，而選擇補助住宿、是因旅宿業算是觀光業的基礎點，它會帶動周邊的食、遊、購、行，從前3波的賣房數以及參與業者從475家增至581家，占全數一半以上來看，推優惠確實有它的必要與效益在。

對此，旅宿業者聞訊後，無不重拾信心、開心不已，羅姓民宿業者說，日前台東宣布推住宿優惠時，大家很煩惱遊客會被搶走，如今縣府也計畫推優惠，非常期待，屏東又有籌碼跟外縣市拚了。屏東縣民宿協會理事長林淑敏也非常看好，她說，先前的補助對業者幫忙很多，在疫情還沒完全結束前，公私合作是很棒的方式。

曾提議「五五專案」的墾丁福華總經理張積光說，國境開放後，高房價的飯店約會流失2至4成房客，所以住宿優惠不僅對民宿有益，對五星飯店來說也不無小補。