副總統賴清德回故鄉萬里幫林佳龍站台拜票。（王揚傑攝）

副總統賴清德回故鄉萬里幫林佳龍站台拜票，眾人先到昭靈宮參拜。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今（19）日下午由立委賴品妤、新北市議員張錦豪、周雅玲陪同，到萬里區、金山區拜票，首站到萬里昭靈宮參拜，副總統賴清德身為萬里人，特別撥空趕到萬里幫林佳龍造勢，請萬里鄉親比照疼惜賴清德的心情栽培林佳龍，要在所有鄉鎮區的選舉裡面，萬里拿最好的選票。

賴清德稱讚林佳龍是傑出人才，不只學經歷好，是真的有受過訓練，擔任國安諮詢委員、立法委員、台中市長、交通部長，很罕見不僅有中央、地方的經驗，還有行政、立法的磨練，最重要是有能力解決問題。

賴清德舉例，林佳龍解決問題的能力，是這世代很少看到，國3延伸到金山、萬里，過去遇到市長就是說沒辦法、不需要，但是林佳龍當交通部長時，過去沒辦法的，林佳龍找出新的方法、新的路線，進行可行性研究，這種人才是真正能解決問題的好人才。

林佳龍表示，今天的行程是新北市29個行政區最後一塊拼圖「萬里」，賴副總統是萬里人，他特別趕到來給我們加油、鼓勵，也在地方信仰中心昭靈宮參拜，人親、土親、鄉親最親，所以他來幫林佳龍宣傳、推薦，地方鄉親反應都非常熱情，是很大的加持。

林佳龍說，新北市要大翻新，一定要做到城鄉能均衡發展，以北海岸和東北角是台灣最好的首都圈觀光旅遊目的地，我們也期待在核電廠未來退役之後，整個藍色公路搭配中角灣國際衝浪基地，整個北海岸可以形成最優質的觀光廊帶，而也有一條獨立安全的自行車道來串連，使北海岸、東北角大翻新，市民大翻身。