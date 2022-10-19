張嫌常用女攝影師身分慢慢取得被害人的信任，讓對方放下戒心後再側拍私密照。（民眾提供／李俊淇台南傳真）

台南警方日前破獲台版N號房，41歲張姓男子假扮女攝影師或經紀人，誘騙500女子拍下裸照，警方經清查後僅有5名被害人出面指認，案件經媒體曝光後，不到5天時間，目前已有6名被害人出面指認，另有多名社工主動聯繫，了解案件是與個案相同，警方也將持續擴大清查。

41歲張嫌利用變聲器偽裝女性，在交友軟體上假扮女經紀人及經紀人，誘騙女子拍下私密照，經側錄私密影片後，以恐嚇手段要求被害人繼續提供不維影片。

警方獲報後將張嫌拘提到案，查扣電腦發現有上千個視訊檔案，比對後發現有超過500名女子受害，年齡層從國中到少婦都有，但因大多未拍攝到臉部，無法辨識受害女子真實身分，至媒體曝光前僅有5名受害人出面指認。

警方表示，由於被害人年齡層廣泛，疑有多位未成年少女，因散布全國各地、外島地區不易聯繫，另部分則擔心遭報復，不敢出面指認，上周發布相關案件時，除了公布張嫌所使用的手法及過去常用的暱稱，也強調張嫌目前仍在羈押中。

經媒體報導後不到5天時間，警方陸續接獲6名被害女子成功指認張嫌犯行，且有北部多名社工尋問相關案情，確認個案是否為張嫌所為。部分被害女子到案指認後，才知道自己私密影像竟遭側錄，氣得痛罵對方「低級下流」。

第五分局呼籲，希望被害人出面指認張嫌惡行，勇於指認能讓不法分子接受法律制裁，同時也幫助其他被害人，而未來司法程序，作為證據之影片絕不會曝光，被害人身分資料也會受到保護。

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