年底九合一選舉將於11月26日舉行，士林地檢署成立選舉查察聯繫中心，24日起由檢察事務官、科室主管以及書記官等同仁24小時輪值，受理檢舉賄選情資，即時妥適處理選舉情資，19日中午主任檢察官張志明教導同仁接聽民眾檢舉注意事項。

士林地檢署第2次舉辦「「受理檢舉賄選專線接聽及民眾到署檢舉賄選相關注意事項」之教育訓練，張志明告訴同仁，受理民眾的檢舉電話，務必耐心聆聽，按照本署訂定之「查察中心值勤人員電話詢問要點」事項，詳實記載各項情資並即時送分案，若遇有緊急、重大案情者應即時通報選舉查察執行祕書的主任檢察官處理，確保每件賄選情資得以確實記載、即時查辦。

士檢表示，選期將至，選情日益激烈，為了確保每件賄選情資得以立即處理，藉由教育訓練能讓每位值勤人員都能充分有效的處理檢舉電話提供之各項情資，扼止賄選事件於開端，讓賄選犯罪無所遁形。士林地檢署檢舉電話選舉查察聯繫中心檢舉賄選專線電話：02-2836-1425