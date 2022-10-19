烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）18日呼籲與伊朗斷絕外交關係，他的國家將向以色列發出正式請求，要求以提供防空系統，並就向烏國提供技術展開高品質的合作。以色列前總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對此接受媒體採訪時表示，過去不斷重演的歷史已經教會了以色列，給予烏克蘭的武器最終恐將落入伊朗手中。

據《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）18日報導，烏克蘭外長將向以色列政府發出正式照會，要求該國緊急向烏克蘭提供防空系統，並就為烏克蘭獲取適當技術開展品質合作。

庫列巴強調：「沒有看到任何客觀原因顯示烏克蘭「不應該」與以色列進行軍事合作。」「伊朗是以色列的紅線，而伊朗實際上直接參與了侵略烏克蘭的罪行之後，我認為以色列任何人對是否要幫助烏克蘭還有疑慮的話，我必須消除這些疑慮，」

考量到伊朗支持俄羅斯入侵烏克蘭，庫列巴向烏克蘭總統澤連斯基提交了一份與伊朗斷絕外交關係的提案。 「考慮到伊朗無人機對烏克蘭民用基礎設施造成的大量破壞、給我們人民造成的死亡和痛苦，以及有關伊朗可能繼續向俄羅斯供應武器的報導的出現，我向烏克蘭總統提交與伊朗斷絕外交關係的提議，」

以色列僑民事務部長沙伊（Nachman Shai）：最近呼籲以色列向烏克蘭提供軍事援助，並強調「毫無疑問，以色列在這場血腥衝突中應該站在哪裡。」

納坦雅胡在接受 MSNBC 採訪時警告說，提供給烏克蘭的任何武器都可能最終落入伊朗手中。並強調，他認為以色列目前對俄烏戰爭的政策是「謹慎的」，他指向接受難民和提供人道主義援助。 然而，這位前總理拒絕了向烏克蘭提供武器的想法。

「給予烏克蘭的武器可能最終落入伊朗手中，」「關於武器這個議題，總是有一種可能性，而且這種情況歷史上一次又一次地發生，我們在一個戰場上提供的武器最終落入伊朗手中，用來對付我們。」

「在戈蘭高地，我們試圖阻止伊朗建立第二條黎巴嫩戰線，第二條針對我們的恐怖分子戰線，我們遇到了以色列製造的武器。」他還補充說，他認為俄羅斯入侵烏克蘭的最大危險是它可能擴大為「全球衝突」，包括可能使用核武器。 「我認為無論是戰術核武器還是戰略核武器，都沒有太大的區別，這個門檻已經77年沒有跨過了，我認為現在需要的是堅定和審慎的結合，以確保這衝突結束了，當然了，戰火不要蔓延出去。」