一段感情想要長久，要靠兩人的經營，《旺好運》運勢專欄指出生肖牛、生肖兔、生肖蛇、生肖羊、生肖雞擅長愛情長跑，對伴侶忠誠不二，甚至懂得維持新鮮感，讓感情更加升溫。

▍生肖牛

屬牛的人個性穩重成熟，在感情中也是慎重考慮的類型，決定了就是一輩子，而且認為有穩定的經濟條件才會考慮踏入婚姻，穩紮穩打的方式，感情自然能走長久。

▍生肖兔

屬兔的人是愛情長跑的佼佼者，在感情中不容易迷失方向，會為了維持感情的新鮮度，做很多不同的嘗試、鑽研新花樣。

▍生肖蛇

屬蛇的人頭腦靈活、懂得隨機應變，在感情的相處很擅長察言觀色，照顧另一半的情緒，平時也喜愛用儀式感的方式來維持保鮮，他們認為是愛情中的潤滑劑。

▍生肖羊

屬羊的人天性溫順，是在感情中忠誠的好對象，願意為情人付出所有，也是愛情長跑高手。

▍生肖雞

屬雞為人真誠、不做作，對任何人都坦率以對，雖然和情人間會有一段很長的磨合時間，正是因為重視每個愛情問題，所以能夠讓感情走得長久。