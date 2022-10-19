明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）周二表示，如果核心通膨不斷上揚，聯準會可能需要將其基準政策利率推升至4.75%以上。

卡什卡里在一場活動上表示：「我曾公開表示，明年初我可能很容易看到基準利率來到約4.5%」，「但如果在抑制核心通膨上我們沒有看到進展，我不明白為什麼我要支持在4.5%、4.75%或之類的水準停下腳步。我們需要看到在核心通膨和服務通膨上真的取得進展，但我們還未見到」。

根據上個月發布的預測和之後公開發表的評論，大多數聯準會決策官員認為到明年初，政策利率需要從目前的介於3%～3.25%提高到介於4.5%～5%。

卡什卡里最新的說法，暗示聯準會準備走得更遠。他表示：「我提供的這個數字是取決於核心通膨趨於平緩；但如果不是，那麼我看不出我們如何能停下腳步」。

數據顯示，儘管聯準會今年以來大幅升息，但迄今核心通膨仍在升高，而非回落。

根據最近的發布消費者物價指數（CPI）和其他數據，經濟學家預估聯準會密切關注的核心個人消費支出（PCE）價格指數在9月年漲5.1%，較8月份的年漲4.9%進一步攀升。

這項數據將在11月1日、2日聯準會召開下次政策會議前幾天出爐。

上個月聯準會決策官員預估到今年底核心PCE價格指數將上漲4.5%，並預期總體年通膨率達到5.4%，遠遠超出該央行設定的2%目標。

由於通膨居高不下，聯準會料將在下次會議連續第四次升息75個基點，而利率期貨合約市場顯示交易員押注12月將再次升息75個芏點。