在FED今年升息速度和力度「雙強」下，塑造強勢美元不敗，今年以來美元指數漲幅超過18%，美元兌主要貨幣亦出現升值走勢。今天外資在台股續賣超逾百億元新台幣，今年以來賣超已逾1.3兆元。今台北外匯經紀公司新台幣匯價首度收盤匯價貶破「32」元整數關卡，再創近6年來新低匯價，以32.022元收盤，貶值2.8分，顯示央行在盱衡日圓匯價下，維持新台幣的相對穩定操作。央行總裁楊金龍今天出席三三會時表示，近期國際匯市及新台幣匯率波動升高，對央行構成挑戰。

匯銀指出，日本央行缺乏實質干預匯率的跡象，使美元兌日圓走高，且逼近150關卡。周三日本央行表示隨著日本經濟下行風險在增加，最好的辦法是維持寬鬆的貨幣政策，料使日圓繼續承壓。後續關注日本央行是否干預匯率及本週美聯儲官員態度，預估日圓年底前貶破150。本周美元兌日圓一路走升，今天再來到149.48,又創下32年來最高紀錄。

上周(10/14)美國公布9月CPI數據高於預期，大幅增加聯準會再次升息3碼的可能性，預期今年剩下的兩次FOMC會議(11月、12月)有機會再升息5碼，直到CPI(消費者物價指數)有明顯下滑，進而完成降低通膨之目的。

央行統計，台股自2020年3月低點至2021年底大漲113%，為外資帶來優渥帳面利益。另因2021年國內上市櫃公司獲利佳，推估外資本年獲配股息約可達新台幣6632億元(約220億美元)。今年因台股與美股連動緊密，加以外資基於全球資產重新配置及基金贖回之資金需求等考量，實現其在台股之龐大帳面利益及豐厚股利匯出，台股隨美股震盪下跌，亦使新台幣匯率貶值。