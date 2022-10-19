三商壽(2867)公布前三季財報，雖然經常性收益(利息、股息及租金)年成長13.5％，但因受美國通膨迅速惡化，聯準會5次升息影響，全球金融資產價格大幅滑落，國內外股債市場亦巨幅修正，仍不免在動盪的環境中受到影響，前三季稅後虧損56.6億元，每股虧損1.90元；第三季單季稅後淨利為10.6億元，單季淨值增加約9億元，淨值比仍維持在2％以上，總資產達1.48兆元，較去年底成長5.8％。

三商壽指出，美國自今年第一季開始啟動升息循環，累積升息幅度已達到12碼，雖短期利率走升，造成市場波動加劇，但就長期壽險業經營發展而言，會提升新錢及再投資收益率，並有利於持續縮減資產負債利差，具有正面效益。且受惠於美元兌新台幣大幅升值影響，外匯價格變動準備金累積餘額已近100億元，亦儲備好未來面對匯率波動的應變能量。

保單銷售方面，前三季新契約保費收入233億元，年成長2.6％，其中，投資型商品新契約持續貢獻保費成長動能，保障型的健康險商品也有不錯的銷量。三商壽持續深耕投資型及保障型商品的推廣，目前除已著手外溢保單開發外，因應邁入高齡社會，亦會設計符合高齡人口所需要的保險保障商品。

三商壽新任董事長由集團創辦人翁肇喜回任，除進行現金增資、活化資產以外，更規畫進一步引進策略投資人，拉高財務基礎為長遠的投資操作預留風險胃納與獲利空間。