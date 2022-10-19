導線架廠長科*(6548)公布前3季財報，第3季稅後盈餘為9.39億元，季增20%，年增64%，累計前3季每股盈餘為2.59元。

長科*今天下午舉行線上法說會，受到大陸封控影響，長科*第3季合併營收為36.84億元，季減2%，年增11%，營業毛利為11.62億元，季減0.2%，年增24%，單季合併毛利率為31.5%，季增0.7個百分點，年增3.3個百分點，營業淨利為8.28億元，季減3%，年增21%，營業淨利率為22.5%，季減0.2個百分點，年增1.9個百分點，單季稅前盈餘為11.83億元，季增19%，年增60%，稅後盈餘為9.39億元，季增20%，年增64%，單季每股盈餘為1.01元。

長科*今年前3季合併營收為110.93億元，年增22%，營業毛利為34.49億元，年增60%，合併毛利率為31.1%，年增7.4個百分點，營業淨利為25.01億元，年增74%，營業淨利率為22.5%，年增6.7個百分點，稅後盈餘為24.26億元，年增117%，每股盈餘為2.59元。

就產品別來看，今年前3季IC佔比為35%，QFP由去年同期成長91.4%，佔比由15%上升至25%，QFN佔比從去年同期17%降為16%，Discrete佔比從去年同期23%降至19%，Pre-mold QFN從去年同期10%降至5%。

就終端應用來看，長科*表示，今年前3季車用及工業產品成長最多，均較去年同期成長55%到60%，車用產品佔營收比重亦由去年佔比30%攀升至40%，其中第3季車用產品佔比更高達44%，成為公司營運成長重要動能。