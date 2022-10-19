素有「桃園大廟」美稱的景福宮遶境踩街嘉年華活動將於29日登場。(廟方提供／蔡依珍桃園傳真)

「桃園大廟景福宮2022文化季開漳聖王遶境踩街嘉年華活動」29日（農曆10月5日）隆重登場，主祀開漳聖王、兼祀玄壇元帥的「桃園大廟景福宮」，當天主神開漳聖王及神將陣頭在桃園區市中心出巡祈福，盼藉由巡守遶境祈求轄區地方風調雨順、國泰民安、疫情退散，往年遶境盛事聲勢浩大皆吸引民眾駐足觀賞、虔誠祈福，場面相當熱鬧。

素有「桃園大廟」美稱的景福宮，歷經數代修建規模宏大，現為全台最大開漳聖王廟之古蹟廟宇。其創建於1745年、迄今已有近300年歷史，歷史悠久列為三級古蹟，且尚有清代以來台灣最大的開漳聖王像，也保留了不少從清朝時期留下來的古文物，不僅香火鼎盛，更是見證近三百年變遷的桃園十五街庄信仰中心。

桃園大廟景福宮主委簡征潭表示，桃園大廟景福宮每年固定在農曆正月十七日舉辦遶境活動，早期社會以農業生產為主，民眾辛苦工作一整年直到除夕夜家户團圓，過年期間才能夠休息，於是漸漸形成在正月十七日舉行遶境的習俗，一方面是在一年之初熱鬧祈求新年順遂、風調兩順、五穀豐收，讓生活更加安樂。演變至今希望能藉此活動讓更多人了解在地信仰，將全國優良的百年宗教民俗文化，透過每年遶境出巡方式宣揚，傳承特有歷史意涵。

今年遶境首次和桃園市政府文化局2022桃園文化季聯合盛大舉辦，幾個活動亮點絕不容錯過。桃園大廟景福宮主委簡征潭表示，去年因疫情關係正月遶境延期停辦，今年特地擲筊請示主祀主神開基開漳聖王應允首次出巡，並擴大遶境範圍，希望藉由神明出巡巡守祈求合境平安，疫情退散，可謂是近300年來最大盛事。

今年遶境活動有別以往，上午9點起遶境祈福後，下午則由50台哈雷重機率眾表演團體氣勢進場，展開知名陣頭及學生團體依序熱鬧演出。如桃園鈞天社北管部及神將部、東方藝術團跳鼓陣、朴子太子會五路財神陣、朴子電音三太子、開漳聖王護國佑民祈福陣、柳溝國小龍鳳獅陣、醒吾大學M＆H、桃園高中熱舞社、桃園高中采風社、中華民國依依舞蹈班、武漢國小有氧體操隊、國體大競技啦啦隊、國體大舞龍隊、國體大爵士舞蹈隊、壽山高中街舞社團、建國國小管樂團、心靈慈惠總堂、何日君再來劇團等，共18團的表演團體接力表演。年輕創新與傳統文化相互結合，讓活動豐富多元。

今年如此大型宗教文化活動，也深受喜大人長照機構的長者們期待，當天會由20多位專業社工推輪椅帶長者們參與踩街遶境活動，不論男女老少大人小孩，大家一起感受現場滿滿的熱鬧氣氛與活力。

●10／29(六)「桃園大廟景福宮2022文化季 開漳聖王遶境踩街嘉年華」活動遶境踩街路線：

◎上午9：00景福宮出發→左轉中正路→左轉南平路→右轉寶慶路→鎮海宮

◎上午10：30鎮海宮出發→右轉安慶街→右轉永安北路→左轉南平路→右轉中埔六街→左轉同徳六街→右轉藝文二街→左轉同德五街→左轉藝文一街→右轉同德六街

〔暫停休息含餐(中悅大樓人行道)〕

◎下午13：30踩街全體人員集合進場，由同德六街一號(中悅大樓)出發→左轉藝文二街→左轉同徳五街舞台

◎2022文化季開漳聖王繞境踩街嘉年華，14：00團體表演活動開始

◎下午15：30踩街遶境活動開始，同徳五街→左轉藝文一街→右轉同德六街→右轉新埔六街→同德二街→左轉中正路→右轉博愛路→左轉民權路→左轉中華路→左轉中正路→桃園大廟景福宮

◎14：00 ~ 16：00 活動開始正式開始