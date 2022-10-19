高雄「御盟國際驛館」推出餐飲優惠活動，即日起至10月31日止於《SS Patisserie》與《AW Cafe》消費，即享不限金額九折優惠！

《SS Patisserie夏．精品甜點珠寶》以亞特蘭提斯湛藍石紋大理石地坪演繹夏日沁涼的海岸線，空間的沙漆牆面呈現漸層米色砂岩層的自然流線感，精美甜點如同主廚悉心打造的海底寶石，引領貴賓穿梭猶如海水自然洗刷的岩石洞穴，尋找心中珍貴的寶藏。《SS Patisserie》由擁有五星級酒店豐厚資歷的甜點主廚Chef Laurent Delcourt領軍，以精品珠寶櫃概念呈現優雅法式甜點，及開放式廚房供賓客挑選每日新鮮現做品項。

Chef Laurent憑藉長年旅居各國所累積的味覺經驗與多元文化洗禮，並延續其純正法式甜點料理手藝，打造多款開幕經典甜品：人氣首選「含苞待放Blub」外觀似含苞待放的花苞，法式杏仁海綿蛋糕為基底，包裹帶有香茅清爽氣息的糖漬韓國梨、蜂蜜香緹為內餡，口感如秋陽般清新柔和；靈感來自Chef Laurent故鄉、盛產蘋果的諾曼第，仿造鮮美欲滴的蘋果造型，同以法式杏仁海綿蛋糕為基礎風味，搭配檸檬羅勒慕斯、糖漬青蘋果為內餡，並巧妙的點綴茴香及微量芥末，創造道地又顛覆想像的美妙滋味。

《AW Cafe'冬．極光咖啡館》空間整體設計概念為「純白雪地」，以不銹鋼材質傢俱及設備，營造冬日冷色調的視覺感受，目光轉換至由輕柔漩狀燈幕打造的「極光」燈飾，如同將極光藏入屋裡，營造雪地裡的溫暖咖啡屋意象。食材皆由行政總主廚Chef David自在地供應商精選，以「自然有機輕食」為主軸，結合法式優雅基因與星級手藝，供應精選咖啡、沙拉輕食、主廚湯品、現做法式可麗餅與冰淇淋，還有多款主廚特製麵包所製成的「火腿總匯三明治」、「番茄羅勒起司三明治」、「紫蘇雞尾酒蝦鄉村麵包」等，以開放式廚房新鮮烹製、現點現做的熱食為您的健康把關，還有主廚研發法式冷藏冷凍食品及精選飲品供內用及外帶，提供賓客享有生活便利、星級享受的生活體驗。 持續深耕台灣、回饋在地的御盟集團，以行動支持政府投資招商政策，打造全台首創、全滿足酒店式公寓「御盟國際驛館」上月25日開幕，消息釋出旋即引發業界話題、預約賞屋亦熱線不斷，驛館以最高規格五星級酒店服務，提供出差外派商務人士、返台華人全新的住宿選擇。同時，於館內一至二樓規劃「S．S．A．W春生夏．秋藏冬」四間風格獨具的餐廳，禮聘雙雙來自法國的行政總主廚Chef David Chauveau及甜點主廚Chef Laurent Delcourt掌舵，以四季自然韻律為設計概念，展演春生、夏尋、秋慶、冬暖四季變幻的味蕾饗宴，寬76公尺花園櫥窗如歐洲浪漫林蔭街道風景，並設有310個室內平面停車位及電動汽車充電座，為賓客帶來全滿足式的時尚住宿、餐飲新體驗。

《SS Bar春．宇宙星空酒吧》以「春生」為視覺設計概念，融合聲光及視效設計的宇宙大爆炸為主題的影音牆，象徵宇宙能量匯聚透過億萬年演化而生，由入口540根紅銅管組成金屬反射牆，帶領貴賓於雞尾酒吧探索宇宙起源，燈光效果、反射鏡面、視頻藝術LED，與檯面特別選用的孔雀藍石材，呼應宇宙爆炸後的燦爛絢麗。《SS Bar》唯一結合雞尾酒及葡萄酒吧，並設有VIP Lounge多功能包廂及半開放式包廂，滿足時髦都會人士不同的空間需求，即日起至12月20日止，歡慶開幕體驗最低消費享每人500元+10%之限時優惠。

《AW Restaurant秋．星級現代法餐》運用大量色彩鮮明的楓紅與黃杏色，及層次豐富、紋理細緻溫暖的夏沐樹石大理石，與自由軌跡光帶引領貴賓置身華麗的秋日慶典，品味絕妙的法式料理藝術饗宴。《AW Restaurant》由遊歷英、美、亞三大洲，並榮獲五顆米其林星級的行政總主廚Chef David Chauveau掌舵，以正統法餐為出發，強調食材原味、同時兼具有機健康的烹調概念，結合傳統與創新，呈獻洗鍊優雅擺盤的「摩登新派法菜」。