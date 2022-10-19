不小心的鈍挫傷也可能隱藏健康危機。醫師表示，曾有一名年約30歲男性，因搶救將跌落床下的嬰孩，不慎撞到床角，男子雖然肚痛但仍還睡午覺，晚餐被叫醒時，才發現他肚子很脹且意識模糊，掛急診後才知他因撞到床角，導致脾臟破裂、體內出血，經過緊急輸血後，男子才意識恢復、救回一命。

外科醫師陳榮堅在《醫師好辣》節目中表示，曾有一名30歲左右的男性吃午餐時，讓嬰孩在床上自己玩，他吃完要洗碗之際，發現小孩將要跌下床，趕快衝過去救小孩時，雖救回小孩，自己腹部卻不小心撞到床角。

陳榮堅表示，該男子當時覺得肚子痛，但不以為意，心想睡一下休息好了，之後午覺睡到傍晚，家人叫他起床吃飯時，家人驚覺男子肚子變得很腫脹，且他的意識模糊，就被送到急診。因急診醫護人員會診外科，因此趕緊安排檢查，一檢查發現是脾臟破裂。

陳榮堅表示，該男子原本意識不佳，經給予輸血及輸體液後，男子意識逐漸恢復，接著進入加護病房觀察，所幸後來男子的脾臟出血處逐漸凝固，就不需特別開刀止血。

陳榮堅表示，該男子因為年僅30歲左右，體力佳、凝血功能也好，若年紀較長者，腦部、胸、腹部撞傷後，體內臟器已流血，人卻不自覺，此時若去睡覺，體內可能持續出血，「若無人喚醒他，他可能永遠醒不來了。」他提醒，若是身體有鈍挫傷，千萬別輕忽，要留意觀察身體變化。