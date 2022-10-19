「沙鹿奇葩，你累了嗎？」台中市沙鹿區台灣大道及光華路路口，18日出現一名騎士機車停在路口等紅燈時；他竟然仰躺機車上對著空中打氣功，影片被上傳「沙鹿之美」臉書，網友說太瘋狂。轄區清水警分局強調，此舉已屬違規停車，若有民眾檢舉將依法開罰，依道路交通管理處罰條例第55條罰300至600元罰鍰。

這位騎士的驚人之舉影片，被PO在臉書「沙鹿之美」，令人嘆為觀止！這名騎士機車停路口，他仰躺在機車上對空打氣運功，PO影片者寫「沙鹿奇葩，你累了嗎？」引起網友的熱烈回應。

網友指出，該路口離大醫院都很近，發生事故可就近送醫。有網友調侃問，騎士在練氣功、還是被強風吹「瘋」？還有稱這是正宗的「車床族」。

清水警分局強調，經調出該路口監視器畫面，查出是18日下午騎士騎車到沙鹿區台灣大道與光華路口，停等紅燈時的奇怪舉動；經查影片畫面，機車的支架已放下，騎士雙腳離開路面屬路口違規停車。如有民眾檢舉，將依道路交通管理處罰條例第55條，開罰300至600元罰鍰。