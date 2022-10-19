頭份市公所與頭份福德祠共同為低收入戶辦理醫療家庭微保險。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所與頭份福德祠共同為低收入戶辦理醫療家庭微保險。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所與頭份福德祠有鑑於頭份市內弱勢家庭經濟貧困，若因疾病或意外就醫，醫療費恐對家庭造成沉重負擔，共同研擬將以往送物資或現金的方式，改變為辦理家庭微保險，讓原本受惠民眾從3、4百人擴增到近2千人，期望對弱勢家庭有所助益。

頭份市公所與頭份福德祠所規畫的家庭微保險內容規劃包括，納保對象為頭份市公所2022年列冊低收入戶、中低收入戶、中低收入老人、特殊境遇家庭及兒童少年生活扶助家庭，年齡為15歲以上至70歲以下，共計約1700人。

頭份市公所指出，家庭微保險內容為意外身故或殘廢理賠10萬元、醫療實支實付上限3萬元。每人每年保費292元，所需經費約50萬元。頭份市長羅雪珠市長特別感謝頭份福德祠主任委員黃桂坤及全體委員，這項善舉將使得本市弱勢家庭得到完善的保障，也期盼頭份福德祠的拋磚引玉，能讓更多的善心團體或人士關注到市內的弱勢家庭。