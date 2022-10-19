每個學校幾乎都會面臨情緒障礙兒童的問題，影響到其他學生的受教權益，國際扶輪3490地區第四分區新北市和平等9個扶輪社，合力贊助36萬元，捐贈板橋重慶國小，委由新北市自閉症服務協進會，在學校開設團輔課程，並將在寒假辦理挑戰營，透過專家的引導，讓老師、家長和學生三方面獲得學習和改善。

新北市和平扶輪社社長張瑞玲引用一篇感性文章表示，有位碩士與博士結合的學霸夫妻，卻生下發展遲緩的兒子，夫妻窮其所能為兒子請家教加強輔導，卻不見改善，正當失望之際，兒子卻在全班38位同學的支持下，當選體育股長，在老師的開導後，夫妻接受現實，也體認出「孩子是一朵朵慢慢開放的花」。

重慶國小校長張宗義表示，學校約有1800位學生，有些學生雖有情緒困擾或學習緩慢問題，但因未達標準、未領有身心障礙證明，可能錯失早療的機會，感謝扶輪社的捐贈，得以引進專業輔導課程。

新北市教育局特殊教育科長劉美蘭表示，發展遲緩在學校篩檢出現率約為3到4％，市府教育局和社會局有完整的早療服務，早期發現可以早期療育。

受委辦服務計畫的新北市自閉症服務協進會理事長高俊彥表示，該會成立已逾30年，服務個案超過1千個特殊家庭，除了受社會局委辦3個小作所、1個日照中心，在三重有個潛能發展中心，專門提供特殊兒童的療癒課程，一定會辦好重慶國小寒令營。

社會局主任秘書黃逢明表示，國際扶輪3490地區長期支持新北市好日子愛心大平台，捐贈防疫器材移動式採檢站、行動診療車等，近日也透過扶輪公益網捐贈400箱食物箱給社會局轉贈弱勢家庭。